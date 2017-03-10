Мутко — о недопуске в совет FIFA: «Они хотят политической нейтральности»
Москва, 10 марта, 2017, 12:52 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Виталий Мутко не намерен обжаловать решение о недопуске к выборам в совет Международная федерация футбола (FIFA), передаёт радиостанция «Говорит Москва».
Мутко, комментируя сообщения о том, что он не допущен к выборам в совет FIFA, заявил, что решение международной федерации не отразится на проведении чемпионата мира по футболу в РФ.
По словам Мутко, FIFA скорректировала требования для кандидатов, передаёт RT.
«Они хотят, чтобы организация была политически нейтральна, чтобы госслужащие и представители власти из различных стран во все органы не избирались, это их право», — сказал он.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным The Associated Press, Мутко не прошёл проверку на соответствие требованиям FIFA и не сможет баллотироваться на избрание в её совет. Была названа причина не соответствия Мутко — его должность заместителя премьер-министра России.
По правилам футбольной федерации, вмешательства правительств в вопросы футбола запрещены.