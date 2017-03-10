Омск, 10 марта, 2017, 12:40 — ИА Регнум. В Омске продолжается поиск источника неприятного запаха, на который с 8 марта жалуются горожане.

Magnascan Газ

Как сегодня, 10 марта, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, по поручению губернатора Виктора Назарова в городе работает специальная комиссия, в состав которой вошли специалисты регионального Минприроды и Росприроднадзора.

Назаров поручил установить источник неприятного запаха. В облправительстве уточнили, что комиссия «исследует ситуацию уже третий день».

«Наши специалисты совместно с экспертами Минприроды и Гидромета сейчас проводят рейды, ведут внеплановые заборы воздуха для проверки. Установлено, что источником запаха является этилмеркаптан — вещество, которое добавляется в природный газ для определения утечек. Источник запаха пока определить не удалось. Но мы предполагаем, что он распространяется с северного промышленного узла», — прокомментировал и. о. начальника Росприроднадзора по Омской области Сергей Еремин. По данным областных властей, именно здесь расположены крупные нефтехимические предприятия: «Службы омского Нефтезавода провели тщательную проверку и утечек одоранта (вещество, используемое в качестве примеси к газу для придания ему запаха — прим. ИА REGNUM ) не обнаружили. Центр по мониторингу загрязнения окружающей среды продолжает вести наблюдение, но данные со стационарных постов пока еще не получены».

В прокуратуре Омской области ИА REGNUM сообщили, что организована проверку соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха на территории города. Также в Омской межрайонной природоохранной прокуратуре находится на контроле проверка по факту выбросов в атмосферный воздух 16 февраля 2017 года. Напомним, тогда омичи тоже жаловались на резкий неприятный запах газа в городе.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, появление в городе резкого запаха газа заставило омичей забеспокоиться и спровоцировало активное обсуждение в соцсетях. Подписчики паблика «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте» даже жаловались на першение в горле и головную боль, связав свое состояние с распространением запаха газа. Однако в мэрии Омска сообщили, что «по предварительной информации угрозы жизни и здоровью горожан нет».

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