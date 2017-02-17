Омичи пожаловались на сильный запах газа в городе

Омск, , 15:32 — REGNUM Жители Омска 16−17 февраля пожаловались на неприятный резкий запах газа в городе.

«Живем на Степанца, в подъезде и на улице запах газа», — сообщил один из подписчиков группы «Омск ВК» (орфография и пунктуация автора сохранены здесь и далее — прим. ИА REGNUM ). «Утром ребенка в школу отводила — пахло в подъезде и на улице газом», — пишет еще одна омичка. «Уезжала на работу, пахло так, как будто где-то рядом очень серьезная утечка газа», — рассказала подписчица группы. Омичи сообщают о запахе газа на улицах Мельничной, Дианова и других.

На массовые сообщения в соцсетях отреагировала областная прокуратура. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, Омская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха.

К проверке привлекли специалистов регионального управления Росприроднадзора, министерства природных ресурсов и экологии. Взяты пробы воздуха на территории Центрального, Советского и Кировского округов Омска. Проводятся лабораторные исследования.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении облпрокуратуры.

В областном Минприроды ИА REGNUM уточнили, что результаты замеров за 16 февраля обрабатываются, обнаружен один из виновников выброса одоранта на газораспределительной станции: «Проводятся все необходимые надзорные мероприятия по расследованию причин технологических нарушений».

17 февраля представители специализированных лабораторий и надзорных органов осуществляют отбор проб атмосферного воздуха во всех районах города Омска по адресам, откуда поступили жалобы жителей. Выявляются предприятия, ответственные за нарушение качества атмосферного воздуха.

Одорант — это специальное вещество, добавляемое для придания специфического запаха природному газу для контроля утечек, так как природный газ не имеет запаха. В Минприроды объяснили, что предел обнаружения одоранта гораздо ниже, чем величина ПДК по этому веществу.