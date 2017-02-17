Пятница, 17 Февраля 2017 года
16:57:40 МСК

Омичи пожаловались на сильный запах газа в городе

Общество
Омская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку в связи с жалобами горожан

Омск, 17 февраля 2017, 15:32 — REGNUM  Жители Омска 16−17 февраля пожаловались на неприятный резкий запах газа в городе.

«Живем на Степанца, в подъезде и на улице запах газа», — сообщил один из подписчиков группы «Омск ВК» (орфография и пунктуация автора сохранены здесь и далее — прим. ИА REGNUM ). «Утром ребенка в школу отводила — пахло в подъезде и на улице газом», — пишет еще одна омичка. «Уезжала на работу, пахло так, как будто где-то рядом очень серьезная утечка газа», — рассказала подписчица группы. Омичи сообщают о запахе газа на улицах Мельничной, Дианова и других.

На массовые сообщения в соцсетях отреагировала областная прокуратура. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, Омская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха.

К проверке привлекли специалистов регионального управления Росприроднадзора, министерства природных ресурсов и экологии. Взяты пробы воздуха на территории Центрального, Советского и Кировского округов Омска. Проводятся лабораторные исследования.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении облпрокуратуры.

В областном Минприроды ИА REGNUM уточнили, что результаты замеров за 16 февраля обрабатываются, обнаружен один из виновников выброса одоранта на газораспределительной станции: «Проводятся все необходимые надзорные мероприятия по расследованию причин технологических нарушений».

17 февраля представители специализированных лабораторий и надзорных органов осуществляют отбор проб атмосферного воздуха во всех районах города Омска по адресам, откуда поступили жалобы жителей. Выявляются предприятия, ответственные за нарушение качества атмосферного воздуха.

Одорант — это специальное вещество, добавляемое для придания специфического запаха природному газу для контроля утечек, так как природный газ не имеет запаха. В Минприроды объяснили, что предел обнаружения одоранта гораздо ниже, чем величина ПДК по этому веществу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экологические проблемы крупных городов
Главное сегодня
NB!
17.02.17
Жириновский рассказал, чем ему обязан Трамп
МоскваРоссия Выборы в США Политика
NB!
17.02.17
Экспорт мазута из Белоруссии через Украину: «Сугубо экономический вопрос»
МинскБелоруссия Поставки мазута Экономика
NB!
17.02.17
ДНР и ЛНР собрались спасать жителей подконтрольных Киеву районов Донбасса
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
17.02.17
В Госдуме предложили направить на «Евровидение» Кобзона и хор Александрова
МоскваРоссия Конкурс «Евровидение» Культура
NB!
17.02.17
Анастасия СуховерковаМеркель боится, что Польша уйдет из ЕС вслед за Британией
БерлинГермания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
17.02.17
Минобороны Украины назвало новые данные о потерях в Донбассе
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
17.02.17
Глава ДНР: Мы готовы дать свободу Донбассу военным путем
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
17.02.17
Новосибирцам предложили оплатить строительство новых станций метро самим
НовосибирскРоссия Строительство метрополитена Общество
NB!
17.02.17
Станислав СтремидловскийВатикан увидел в противостоянии униатов и РПЦ на Украине политику и историю
КиевУкраина Главное о Ватикане Общество
NB!
17.02.17
Ученые РАН не против Дня отмены крепостного права
ОмскРоссия История: наука и понимание современности Общество
NB!
17.02.17
Инфляция в России пробила психологическую отметку — Путин
Ново-ОгаревоМосковская областьРоссия Инфляция Экономика
NB!
17.02.17
Турция получит основания не выдавать сбившего самолет Су-24
МоскваРоссия Осложнение отношений России с Турцией Политика
NB!
17.02.17
Госдума укажет Медведеву на проблемы финансирования всех отраслевых вузов
МоскваРоссия Высшее образование Экономика
NB!
17.02.17
В США в ряде городов прошел «День без иммигрантов»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
17.02.17
Из дедушки в бабушку: Пенсионер из КНР сменил пол в возрасте 72 лет
ПекинКитай Сексуальные меньшинства и гомофобия Общество
NB!
17.02.17
Южной Осетии не быть Аланией? Конгресс карачаевского народа обратился в МИД
ЧеркесскРоссия Переименование Южной Осетии в Государство Алания Политика
NB!
17.02.17
Росгвардия проведет курс боевой подготовки для депутатов ГД и сенаторов
МоскваРоссия Создание Национальной гвардии в России Политика
NB!
17.02.17
В Киргизии умер водитель грузовика, протараненного машиной посольства РФ
БишкекКиргизия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
17.02.17
Александр БеловСможет ли Россия приобрести друзей в Юго-Восточной Азии? – East Asia Forum
ХанойВьетнам Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
17.02.17
И снова в круге первом: новосибирцы недовольны перерасчетом за отопление
НовосибирскРоссия Отопительный сезон Общество
NB!
17.02.17
Ярославский водоканал тайно купил четыре Тойоты
ЯрославльРоссия Государственные закупки Экономика
NB!
17.02.17
«Армия РФ мерещится везде: в Донбассе, Лимпопо, теперь уже на стадионах»
МоскваРоссия Чемпионат мира по футболу-2018 в России Спорт
ещё главное