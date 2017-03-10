Ростов-на-Дону, 10 марта, 2017, 12:26 — ИА Регнум.



Donland.ru Проект аэропорта «Платов»

Авиакомпания «Азимут» сменила прописку. Базироваться перевозчик будет не в Краснодаре, а в Ростове-на-Дону. Как пишут «Известия», своим пассажирам «Азимут» предложит перелёты на борту SSJ-100, но произойдет это не раньше следующего года. Предполагается, что авиапарк будет насчитывать 12 самолётов.

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Железные птицы отечественного производства предполагается передать «Азимуту» по договору операционной аренды. Арендодателем выступит Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). Об этом сообщалось еще в ноябре 2016 года. Тогда же было отмечено, что ГТЛК сможет предоставить «Азимуту» не только льготные условия лизинга SSJ-100, но и сопровождение эксплуатации этих самолетов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «Азимут» может стать базовым перевозчиком строящегося в станице Грушевской международного аэропорта «Платов». Эту идею в 2016 году одобрил глава российского государства Владимир Путин. Ведутся расчёты предполагаемого пассажиропотока, а также общий объем инвестиций. В стадии проработки находится и маршрутная карта.

Региональный авиаперевозчик должен выйти на рынок сразу после запуска воздушной гавани. А это произойдет за полгода до проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. По словам донского губернатора Василия Голубева, без базового перевозчика новый аэропорт не будет иметь перспективы.

Напомним, аэропорт на Дону официально назван в честь прославленного атамана Матвея Платова. Соответствующее распоряжение подписал в январе текущего года российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

Новый аэропорт располагается на территории Аксайского района в 30 километрах от областного центра. Первый камень в основание будущего аэропортового комплекса был заложен в ноябре 2014 года неподалеку от станицы Грушевской. Тогда воздушной гавани дали название «Южный». Планируется, что первые рейсы аэрогавань примет и отправит в декабре 2017 года.