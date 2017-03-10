Волгоград, 10 марта, 2017, 12:22 — ИА Регнум. В Волгограде начато строительство интерактивного музея «Россия. Моя история». Регион вошел в число первых десяти субъектов РФ, где будет реализован этот масштабный проект. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 10 марта, в настоящее время на стройплощадке уже завершены работы «нулевого цикла», смонтированы бетонные колонны здания.

Volgograd.ru Строящийся музей в Волгограде

Как уточнил представитель подрядной организации, возводятся наружные и внутренние кирпичные стены здания, на 50% выполнено устройство монолитного перекрытия кровли вспомогательных помещений, на 75% — смонтированы металлоконструкции.

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Наблюдать, как возводится музей, можно будет в режиме он-лайн. На объекте планируется установить веб-камеры. Такую задачу поставил губернатор региона Андрей Бочаров по итогам инспекционной поездки на стройплощадку.

В музее площадью более семи тысяч квадратных метров разместятся выставочные залы и лекторий на 130 мест. Одновременно здесь смогут принять до 600 человек. В мультимедийной выставке воплотят самые современные технические решения: голограммы, сенсорные экраны, проекционный купол, видеопанели с трехмерными историческими реконструкциями, лайтбоксы, аудиогиды.

Также будет подготовлено более 200 экспозиций. Благоустроят и территорию вокруг нового объекта культуры.

«Музей необходимо рассматривать не как отдельный объект. Эта площадка войдет в комплекс учреждений культуры, находящихся в шаговой доступности: рядом находится ГДЮЦ, кинотеатр «Победа», краеведческий музей, который займет свое место в каланче, музей Машкова», — подчеркнул глава региона.

Планируется, что строительство объекта завершится в августе текущего года.

В настоящее время в Волгоградской области проводятся мероприятия для повышения качества работы учреждений культуры. Первым значимым результатом стало открытие после реконструкции выставочного зала музея ИЗО имени Ильи Машкова. Также продолжается работа по развитию краеведческого музея.

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