Москва, 10 марта, 2017, 12:15 — ИА Регнум. В марте динамика валютного курса заметно изменится — рубль начнет падать, при этом можно ожидать снижения до уровня 63−65 рублей за доллар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил ведущий финансовый аналитик Global Finance Павел Берлинов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выход

«Март будет серьезно отличаться от предыдущих месяцев. Я не ожидаю укрепления рубля, а наоборот, жду падения в район 63−65 рублей за доллар», — заявил Берлинов.

Эксперт отметил, что споры вокруг ситуации с рублем не утихают уже долгое время — в феврале так и не оправдались прогнозы о снижении курса рубля.

«До того как появилась информация о выходе Минфина на рынок, рублю пророчили укрепление вплоть до 55 за доллар. В феврале же, после того, как стало известно, что все сверхдоходы от продажи нефти дороже $40 за баррель будут направляться на покупку валюты, пошли разговоры о снижение рубля в район 65 рублей за американский доллар. Но ничего не произошло, и наша валюта укрепилась вплоть до 57 рублей за доллар», — констатирует аналитик.

По его мнению, такой результат был связан «с притоком иностранного капитала, carry-трейдеров и большими объемами продаж валюты со стороны наших экспортеров».

В марте, однако, против рубля сыграет сразу несколько факторов, которые поспособствуют снижению валютного курса. В первую очередь это вопрос цен на нефть, указал Берлинов.

«На протяжении трех месяцев котировки находились в коридоре 54−57 долларов за баррель. Но по мере возрождения сланцевой добычи в Штатах уверенность в прорыве нижней границы только нарастала. И 8 марта нервы у спекулянтов сдали», — пояснил эксперт.

«Министерство энергетики США уже 9-ю неделю говорит нам о рекордном увеличении запасов нефти и о росте добычи. Уже сейчас в Америке добывают 9,088 млн баррелей в сутки. А постоянно увеличивающееся количество буровых говорит нам о том, что этот рост продолжится. Ожидаю дальнейшего снижения цен на нефть, ближайшая цель — $49», — прогнозирует финансовый аналитик.

Второй важный фактор связан с выплатами долгов по внешним займам — в марте их объем составит 11,8 млрд долларов, продолжил он.

«Это в шесть раз больше, чем в феврале. Почти 4 млрд долларов должна заплатить «Роснефть» за покупку НПЗ в Индии. Почти 2 млрд купит Минфин. Страну в марте должно покинуть порядка 17 млрд долларов, а приток не превысит 10 млрд. Недостаток долларовой ликвидности вызовет укрепление американца по отношению к рублю», — сказал Берлинов.

Третье обстоятельство связано с монетарной политикой центральных банков, подчеркнул эксперт. «15 марта состоится заседание ФРС. Рынок уже с вероятностью 86% ожидает повышения ставки в Штатах. А 24 марта Банк России огласит свое решение по процентной ставке», — напомнил он.

С учетом снижения инфляции до 4,6% в годовом выражении, регулятор вполне может пойти на снижение ключевой ставки, допускает ведущий финансовый аналитик Global Finance. «Снижение разницы между ставками США и России может повлечь за собой отток carry-трейдеров, что негативно скажется на курсе нашей валюты», — считает он.

Наконец, серьезную роль сыграют и геополитические факторы, уверен Берлинов.

«С приходом к власти господина Трампа многие заговорили о потеплении отношений между Россией и Америкой и скором снятии санкций. Но сказка не воплотилась в жизнь, и скорых изменений не ожидается. Россию продолжают обвинять в кибератаках в США и Европе. Америка требует вернуть Крым Украине и соблюдать Минские соглашения. В таких напряженных реалиях инвестиционная привлекательность нашей страны снижается. А это станет еще одним фактором, провоцирующим отток иностранного капитала», — сказал в заключение аналитик.

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Напомним, что российский рынок акций закончил торги 9 марта сильным падением на волне обвала нефтяных цен, который начался ещё 8 марта. Инвесторы активно сбрасывают акции сырьевых компаний: в лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний энергетического (-7,35%), телекоммуникационного (-3,77%) и финансового (-3,00%) секторов.