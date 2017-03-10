Санкт-Петербург, 10 марта, 2017, 12:01 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге увеличивают количество дворников для очистки улиц к весеннему сезону. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский. Он дал соответствующее поручение дорожным предприятиям, в некоторых районах его уже выполнили.

Thieme Метла

«Мы должны усилиться в плане работников ручной уборки, так как надо чистить лотковые зоны, где скопилось много песка и наледи», — заметил Рублевский. По его словам, на балансе подведомственных комитету предприятий значатся 230 дорожных пылесосов и 130 более компактных аппаратов для очистки тротуаров, чиновник считает, что пока этого достаточно, но без дворников все равно не обойтись.

«Там, где улицы «запаркованы» вдоль поребриков, работать можно только вручную. Понятно, что за два-три дня мы город не уберем, но картина с каждым днем меняется, становится чище и лучше, до майских праздников намерены город очистить», — сказал Владимир Рублевский.

Согласно регламенту, зимний сезон для дорожных предприятий в Петербурге длится до 15 апреля, а месячник благоустройства начинается только 1 апреля. Но в этом году теплая погода позволила начать отмывать город от скопившейся за зиму грязи уже с 1 марта. Предприятия уже приступили к поливомоечным работам, особенно «ударно» удалось потрудиться в выходной день 8 марта, который выдался теплым, и петербургские улицы мыли 124 дополнительные, исключительно мужские бригады.

За последние сутки в центре города плюсовая температура также позволила ГУДП «Центр» использовать 1,5 тыс. кубов воды, чтобы отмыть порядка 70 адресов. Особое внимание уделяют островкам безопасности и тротуарам. Техника уже прошлась по Университетской набережной, набережной Макарова, Дворцовому и Биржевому мостам, Дворцовой набережной, Литейному мосту, Литейному проспекту и другим важнейшим магистралям Северной столицы.

В комитете по благоустройству уточнили, что с начала марта предприятия уже израсходовали в два раза больше воды, чем за аналогичный период 2016 года, но кое-где минусовые температуры не позволяют пока мыть улицы, на севере города дорожники вынуждены продолжать вывозить снег, например, в Кронштадтском районе за сутки выпало 3 см осадков.