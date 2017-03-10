Москва, 10 марта, 2017, 11:42 — ИА Регнум. 9 марта российский рынок акций закончил торги сильным падением на волне обвала нефтяных цен. Цены на сырую нефть 9 марта также падали на закрытии позиций. Рубль рухнул против евро и доллара, следуя за падением нефтяных цен. Вероятность ослабления рубля стала реальной, заявил 10 марта руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Как заявил корреспонденту ИА REGNUM директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин, пик укрепления российской валюты уже позади.

«В роли основного драйвера ранее выступал приток спекулятивного капитала в российские активы в рамках стратегии кэрри-трейд: зарубежные инвесторы старались извлечь максимальную выгоду из высоких процентных ставок в России. Теперь же, судя по динамике российского рынка, данный приток средств начал угасать. Это особенно заметно по фондовому рынку, где индекс ММВБ вернулся к уровням августа прошлого года, опустившись ниже отметки 2000 пунктов. Немаловажную роль в данной динамике сыграло и очередное падение цен на нефть — котировки Brent вышли из диапазона 57−54 доллара, пробив его нижнюю границу. Теперь ближайшей целью является уровень 51,50», — пояснил аналитик.

Он подчеркнул, что совокупность данных факторов продолжит оказывать давление на российскую валюту: «К слову, нашим властям это на руку, вспомним хотя бы планы Минфина по девальвации рубля на 10% до 64−65 за доллар США. Мы считаем, что в марте пара USD/RUB окончательно закрепится выше отметки 60 и затем начнет постепенное восхождение к уровню 65».

Главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов отметил, что динамика рубля сейчас практически полностью зависит от ситуации на нефтяном рынке. Недавнее резкое снижение цен на нефть, которое в большей степени было обусловлено техническими факторами, вызвало коррекцию рубля к основным валютам в пределах 2%. Цены на нефть при текущей политике (сокращение добычи для балансировки рынка) ОПЕК и России вряд ли смогут уйти глубоко вниз, полагает эксперт. Он ожидает установления нового коридора, который будет сохраняться продолжительное время, пока не появятся новые катализаторы для очередного движения.

«При таком сценарии рубль надолго «зависнет» в диапазоне от 58 до 60 рублей за доллар. Нельзя исключать быстрого восстановления цен на нефть и выход на рубежи 60 долларов за баррель. При этом варианте рубль продолжит укрепляться к доллару с целями в районе 55−57», — уточнил Богданов.