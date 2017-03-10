Москва, 10 марта, 2017, 11:31 — ИА Регнум. Установление зависимости между ставкой НДФЛ от размера отчислений пенсионных взносов не решит проблему пенсионной системы, так как дыра в бюджете ПФР все равно будет увеличиваться. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 10 марта замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов, комментируя инициативу МЭР по увязыванию ставки подоходного налога с размером отчислений в пенсионную систему.

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«Правительство, в частности, МЭР, стремится залатать дыры в пенсионной системе, которые порождены ее фундаментальной неправильностью и ошибочностью, из кармана граждан. Эта пенсионная система — накопительно-страховая, которая создана в России, работать не может, потому что у нас очень маленькие доходы населения и отчислений недостаточно, чтобы покрывать расходы на пенсию пенсионного Фонда, отсюда и большой его дефицит», — говорит депутат.

По его словам, сейчас на работающих людей ложится непосильная нагрузка, поскольку из их доходов платятся пенсии нынешним пенсионерам, и они еще вынуждены отчислять себе на будущую пенсию. «Боливар двоих не вынесет», — предупреждает Емельянов.

Инициатива МЭР выглядит сомнительной с точки зрения Конституции, полагает депутат. «Правительство вместо того, чтобы признать провал пенсионной реформы и перейти к нормальной распределительной системе солидарности поколений, выдумывает разные выходки для того, чтобы спасти тонущий корабль пенсионной системы — то повышает пенсионный возраст, то повышает НДФЛ. Это бьет по карману граждан, вряд ли это справедливо с социальной точки зрения, есть здесь вопросы с точки зрения Конституции — кто платит, кто не платит, почему люди должны быть в неравном положении», — объясняет парламентарий.

«Самое главное — это не решит проблему пенсионной системы, потому что дыра в бюджете Пенсионного фонда все равно будет нарастать, все равно придется идти на изменение пенсионной системы, но чем позже мы к этому придем, тем больше потерь понесут граждане и экономика страны», — заключил Емельянов.

В Минэкономразвития в качестве меры по стимулированию самостоятельного накопления пенсии гражданами России обсуждается привязка ставки НДФЛ к размеру взносов в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Согласно расчетам, чем большую часть зарплаты человек откладывает на пенсию, тем ниже у него будет ставка НДФЛ, и наоборот. Если гражданин не будет откладывать средства на пенсию, НДФЛ для него составит 15%, а если направлять на накопления 10% от зарплаты — ставка составит 10%. Для тех, кто откладывает на пенсию 4% от заработной платы, ставка НДФЛ сохранится на уровне 13%.