Москва, 10 марта, 2017, 11:33 — ИА Регнум.



Couleur Репчатый лук

Запрет на поставку гвоздики, лука, цветной капусты и капусты брокколи из Турции снят по решению российского руководства, сообщили в пресс-службе правительства России.

Соответствующее постановление (№276) подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев накануне, 9 марта.

«Подписанным постановлением из перечня исключены отдельные виды товаров. В частности, исключены гвоздики, свежий или охлажденный репчатый лук и лук-шалот, свежие или охлажденные цветная капуста и капуста брокколи и ряд других товаров», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что документ подготовлен Минсельхозом. Перечень продуктов, которые запрещено ввозить из Турции в Россию, был утверждён в ноябре 2015 года.

Напомним, запрет на ввоз в Россию ряда сельскохозяйственных продуктов из Турции был введён после того, как 24 ноября 2015 года турецкие ВВС уничтожили российский бомбардировщик Су-24 над территорией Сирии.

В отношении Турции был введён ряд экономических мер. С 1 января 2016 года запрещено было ввозить целый ряд турецких товаров.

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