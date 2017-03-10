Бишкек, 10 марта, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Киргизия заняла 148-е место в рейтинге «Богатейших и беднейших стран мира» от финансового издания Global Finance, составленном на основании данных Международного валютного фонда и Всемирного банка о значении ВВП на душу населения по отношению к покупательной способности.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

Таким образом, по этому параметру Киргизия оказалась зачислена в один ряд с такими государствами, как Папуа — Новая Гвинея, Джибути и Кения.

Еще более плохие показатели продемонстрировал Таджикистан, расположившийся на 157-м месте. Ненамного лучше ситуация оказалась и в соседнем Узбекистане — ему авторы рейтинга присудили 127-е место. Казахстану и Туркмении удалось получить 54-е и 73-е места, соответственно.

По мнению экспертов Global Finance, лучше всего среди государств бывшего СССР дела обстоят в Литве — 44-е место, в Эстонии — 45-е, в России — 52-е и в Латвии — 53-е. Затем следуют Азербайджан — 71-е, Белоруссия — 72-е и Грузия — 108-е. Замыкают список Армения — 114-е, Украина — 116-е, Молдавия — 136-е место, а также вышеупомянутые Узбекистан, Киргизия и Таджикистан.

В пятерку лидеров рейтинга «Богатейших и беднейших стран мира» вошли Катар, Люксембург, Макао, Сингапур и Бруней. Наихудшие показатели были выявлены у таких государств, как Нигер, Либерия, Бурунди, Демократическая Республика Конго и Центрально-Африканская Республика.

ИА REGNUM напоминает, что, по официальным данным, валовой внутренний продукт Киргизии в 2016 году вырос на 3,8%, при этом инфляция снизилась на 0,5%. Объем ВВП страны в указанный период достиг 458 млрд сомов (около 384,87 млрд рублей по текущему курсу). Численность населения Киргизской Республики превышает 6,14 млн человек.

По информации таджикского статистического ведомства, рост экономики Таджикистана в указанный период составил 6%, а рост инфляции — 6,1%. Объем ВВП — 54 млрд 471 млн сомони (более 396,61 млрд рублей по текущему курсу). Население — порядка 8,6 млн человек.