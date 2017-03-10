Москва, 10 марта, 2017, 10:16 — ИА Регнум. По наблюдениям 72% жителей России за последние два-три месяца, цены в продуктовых магазинах, где они обычно делают покупки, выросли, 20% изменений не заметили. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Борис Кустодиев. На базаре. 1902

Каких-то перемен в качестве продуктов питания не заметили 69% опрошенных, 20% увидели снижение качества. 5% считают, что качество повысилось.

В представлении 17% респондентов ассортимент продуктовых магазинов в последние месяцы расширился («бывшие страны Советского Союза привозят продукты», «производители российские, активизация в связи с санкциями»).

По мнению 7%, ассортимент продуктов питания сузился («высокие цены, снижение покупательной способности людей», «результат санкций против России», «экономический кризис).

69% опрошенных не заметили, чтобы что-нибудь изменилось на прилавках продуктовых магазинов.

Случалось в последнее время не находить привычных продуктов 20% опрошенных (в Москве — 26%), не случалось такого у 72%.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 29 января 2017 года в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.