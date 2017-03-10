Ростов-на-Дону, 10 марта, 2017, 10:03 — ИА Регнум. Практически нейтрализовав форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича на ростовском стадионе «Олимп-2», «Ростов» едет в Англию с надеждой совершить чудо. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер желто-синих Иван Данильянц. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской дружины 10 марта.

vk.com/fcrostov Матч «Ростова» и «МЮ»

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»В первом тайме ребята были скованные и далеко от соперника, не хватало агрессии. Потом раскрепостились, сделали поправки. Во втором тайме можно было узнать привычный «Ростов». С одной стороны, можно считать результат хорошим, все-таки наш соперник — это «МЮ». Но впереди второй матч, где решится исход противостояния», — сказал рулевой.

По его словам, после матча осталась внутренняя неудовлетворенность. Все моменты первого тайма и ошибки, допущенные игроками, будут тщательно разобраны.

Что касается потерь, которые нанёс составу матч с «МЮ», то у игрока обороны Владимира Граната перелом ключицы со смещением. Скорее всего, он выпал из обоймы до конца сезона. В ответном матче, который состоится 16 марта на стадионе «Олд Траффорд», не примут участия полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев из-за наличия желтых карточек и по этой же причине капитан жёлто-синих Александр Гацкан.

«Мы едем в Англию с надеждой совершить чудо, которого уже было немало. У нас непростой отрезок сезона, плотный календарь, перелеты. Но мы будем отмобилизованными и будем играть с полной отдачей сил», — отметил Данильянц.

Как уже сообщало ИА REGNUM, матч между «Ростовом» и «МЮ» побил все рекорды. Настоящий ажиотаж вызвала продажа билетов на игру. Купить заветный квиток мог далеко не каждый. Привилегии были только у владельцев сезонных абонементов.

Дон готовился к приезду зарубежных гостей. Так, поклонникам «МЮ» из Туманного Альбиона показали Ростов-на-Дону, устроив экскурсию по южной столице. Болельщики «Ростова» подготовили фанатам английского клуба сюрприз — теплый плед, чтобы не дать гостям замерзнуть.