Ереван, 10 марта, 2017, 09:57 — ИА Регнум. 5 марта в Армении официально стартовала агитационная кампания к парламентским выборам, которые пройдут 2 апреля.

Facebook.com/yelqdashinq Представители блока «Елк» («Выход») на митинге в Ереване

Принимающие участие в выборах партии и блоки опубликовали предвыборные программы. Хотя большинство из них больше похожи на добрые пожелания, чем на руководство к действию, но и из них можно сделать определённые выводы. Например, что в случае прихода к власти две политические силы обещают инициировать выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), не говоря, однако, о возможных последствиях такого шага.

Блок «Выход» и партия «Свободные демократы», которые считаются прозападными политическими силами, считают, что вступление Армении в ЕАЭС было большой ошибкой.

Неудивительно, так как представители блока «Выход» — депутаты Эдмон Марукян и Никол Пашинян, так и Хачатур Кокобелян и Грант Багратян из списка «Свободных демократов», в своё время голосовали против решения о вступлении в ЕАЭС.

«Для привлечения необходимых ресурсов для обеспечения безопасности, развития страны и прогресса на основе взаимной выгоды с другими центрами силы правовые и политические препятствия вызывает членство в Евразийском экономическом союзе, также как и неопределенные обязательства и перспективы Армении», — говорится в предвыборной программе «Свободных демократов».

Уточняется, что членство Армении в ЕАЭС должно быть прекращено, поскольку «оно не только не принесло и не могло принести обещанных результатов в экономическом развитии и укреплении безопасности, но и ухудшило показатели Армении во всех сферах: прав человека, демократии, экономики».

В свою очередь в блоке «Выход» также считают, что членство Армении в ЕАЭС было неправильным внешнеполитическим шагом. «Членство в ЕАЭС содержит серьёзные риски для суверенитета Армении, безопасности, нормального экономического и политического развития, справедливого урегулирования карабахского вопроса.

«Блок «Выход» считает, что управление этими рисками должно происходить путём глубокого анализа региональной и международной ситуации и сбалансированного обслуживания национальных интересов Армении», — говорится в предвыборной программе блока.

В случае прихода к власти политическая сила обещает начать переговоры с Европейским союзом о подписании соглашения об ассоциации и создании Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Кроме того, начнутся работы по поиску альтернативны для обеспечения внешней безопасности Армении.

Что касается программ других партий и блоков, то больше никто не говорит о необходимости выхода Армении из ЕАЭС. Оно и неудивительно, ведь Армянский национальный конгресс, партия «Процветающая Армения» (ППА), Дашнакцутюн, «Оринац Еркир» и правящая Республиканская пария Армении (РПА) голосовали за вступление в союз.

В разделе «Внешняя политика» предвыборной программы РПА, например, говорится, что Российская Федерация — союзник Республики Армения и «этим сказано многое». Республиканцы обещают поднять стратегическое партнерство с Российской Федерацией на новый уровень.

Что касается членства Армении в Евразийском экономическом союзе, то, по мнению РПА, оно открыло особо широкие возможности для экономического развития Армении.

«В этом отношении мы будем оказывать поддержку нашим предпринимателям, чтобы они в полной мере использовали возможности, предоставленные Евразийским экономическим союзом», — сказано в программе партии власти.

Кроме того, в случае победы на выборах РПА обещает стремиться придать новую динамику дружественному партнерству с Соединенными Штатами «при новой американской администрации».

Помимо этого, планируется продолжить развивать отношения с Францией, Германией, Грецией и другими европейскими странами на основе общей цивилизационной системы ценностей.

«Отрадно отметить факт находящихся на подъеме наших отношений с Китаем, которые будут стабильно продолжаться в том же духе. В ходе реформ, приводимых в нашей стране, ключевую роль играет сотрудничество с Европейским союзом. Мы будем продолжать углубление взаимоотношений с ЕС, успешно завершив в скором времени переговоры по новому правовому полю», — подчеркивает правящая партия.

В блоке «Царукян», локомотивом которого является ППА, также выступают «за развитие и углубление армяно-российских стратегических партнерских отношений». В случае прихода к власти, политическая сила обещает продолжить деятельное участие в ЕАЭС, СНГ и ОДКБ.

Партнёр РПА по действующей коалиции партия «Дашнакцутюн» в свою очередь считает, что членство Армении в каких-либо блоках должно быть не против какой-либо стороны, а исключительно ради осуществления целей Армении.

«Армения должна вести независимую внешнюю политику, основываясь исключительно на национальных интересах и видении перспектив стратегического развития государства. Мы не проамериканские, пророссийские, проевропейские, мы — проармянские. При выборе вектора внешней политики необходимо руководствоваться исключительно нашими национальными интересами», — говорится в программе партии.

В программах других партий и блоков тема членства Армении в ЕАЭС, равно как и в других политических и экономических объединениях, вообще не поднимается. А программа Коммунистической партии Армении вообще до сих пор не опубликована. Известно лишь, что коммунисты намерены «бороться против гомосексуализма и трансгендеров». На это представители общественной организации, занимающейся защитой ЛГБТ-сообщества, посоветовали вспомнить еще времена Ленина.

«Если мы сравним идеологию Коммунистической партии с нынешними высказываниями, то найдем много противоречий. В частности, они хотят сказать, что в 1922 году основатель Коммунистической партии Ленин декриминализировал гомосексуализм в Советском Союзе, тогда как во многих европейских странах гомосексуализм по-прежнему считался уголовным преступлением», — отметили в организации. Правда, забыли напомнить, что впоследствии за гомосексуализм в Советском Союзе была введена уголовная ответственность.