Астана, 10 марта, 2017, 09:34 — ИА Регнум. Выставить на продажу 30 участков недр, увеличив тем самым объем инвестиций в сфере недропользования намерено Министерство энергетики Казахстана в 2017 году.

ptra Нефть

Министерство отмечает, что в Казахстане наблюдается отставание ежегодного прироста запасов нефти к объему добычи в среднем на 22%. Между тем, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Послании народу страны поставил задачу по сохранению стратегического значения нефтегазового комплекса для обеспечения устойчивого экономического роста.

«В 2016 году были проведены конкурсы на предоставление права недропользования по 8 участкам. Общий размер подписного бонуса составил более 2 млрд тенге (свыше 400 млн руб.). В этом году планируется вынести на конкурс более 30 участков недр. Решение задачи (по устранению проблемы отставания прироста запасов к объему добычи — ИА REGNUM ) может быть в увеличении прироста и восполняемости запасов путем привлечения инвестиций в геологоразведку. Для стимулирования инвестиций в нашей стране проработаны системные меры в разрабатываемом Кодексе о недрах и Налоговом кодексе», — говорится в ответе министерства.

В ведомстве также напоминают, что новый Кодекс о недрах предусматривает упрощение получения права недропользования, внедрение международной системы отчетности по запасам и устранение административных барьеров (сокращение перечня проектных документов, исключение отдельных разрешений, сокращение процедур и сроков рассмотрения документов).

Кроме того, для увеличения интереса инвесторов к недропользованию внесены послабления и в Налоговый кодекс. В частности, как отмечается в сообщении министерства, предусмотрено размытие налоговых границ между контрактом на разведку и контрактом на добычу, снижение расходов по налогам на прибыль и на сверхприбыль, отмена бонуса коммерческого обнаружения, отмена спецплатежей недропользователей для глубоких месторождений (свыше 6000 м) и морских проектов и т. д. Для новых контрактов тоже предусмотрен ряд преференций.

В министерстве отметили, что принятие двух новых Кодексов и реализация всех предусмотренных норм позволит обеспечить выполнение задачи по сохранению стратегического значения нефтегазового комплекса, поставленной президентом.

Напомним, в ноябре 2016 года на обсуждении проекта Кодекса о недрах представитель Министерства энергетики Казахстана Асет Магауов заявил, что добыча нефти по старым месторождениям республики неуклонно снижается.

«Мы видим, что нужно активизировать геологоразведку. В основу нашей работы по кодексу легла необходимость улучшить инвестиционную привлекательность нефтегазового сектора с учетом снижения мировых цен на нефть», — пояснил Магауов.

В свою очередь замглавы Министерства по инвестициям и развитию Тимур Токтабаев на этом совещании признал, что в плане инвестиционных рейтингов Казахстан проигрывает не только Монголии, но и Африке.

«Почему нужен кодекс? В действующий Закон о недрах, который появился в 1996 году, более двадцати раз вносились всевозможные изменения и дополнения. Это негативно сказывается на инвестиционном климате, ведь государство должно обеспечить стабильность контрактов», — рассказал чиновник.

Он также обозначил имеющиеся проблемы — это дублирование и несогласованность законодательства, устаревшая нормативно-правовая базу, земельные споры, низкое качество геологических данных, инфраструктуры, торговые барьеры.

«Все это привело к тому, что Казахстан по показателю «инвестиционная привлекательность горной промышленности» отстает от стран ОЭСР от 40 до 90 пунктов. Когда инвестор решает, куда ему пойти — в Монголию, Африку или Казахстан, он, безусловно, смотрит на инвестиционные рейтинги, в чем мы сильно отстаем», — резюмировал вице-министр.

Следует также отметить, что казахстанские власти намерены привлекать инвесторов к геологоразведке не только на нефтегазовых участках, но и на алмазных месторождениях. Как сообщила 9 марта пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию (МИР) Казахстана, на международном горнодобывающем форуме PDAC в Торонто вице-министр Тимур Токтабаев провел встречу с руководителем управления геологоразведки Дейвом Эндрюсом и директором по геологоразведке в регионе Африка-Евразия Кеном Тейнтоном австралийско-британского концерна Rio Tinto. На встрече Токтабаев от лица Казахстана предложил Rio Tinto начать геологоразведку алмазов в Джамбульской области.

«Концерну было предложено провести геологоразведочные работы на алмазы и начать эти работы с проведения аэрогеофизических исследований в Джамбульском регионе совместно с компанией «КазГеоТек», — говорится в сообщении пресс-службы МИР.

В свою очередь представители Rio Tinto на встрече отметили, что они весьма заинтересованы во внедрении нового казахстанского Кодекса о недрах, а также рассчитывают на возможность перевода своих контрактов на новый режим и возможный переход на общепринятый в мире налоговый режим (роялти), стимулирующий переработку сырья в стране. Кроме того, представители концерна высказали заинтересованость в совместной работе по созданию национальной базы данных и внедрении лучшего опыта в систематизации геологической информации, обучения казахстанских специалистов, в том числе в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).