Сочи, Краснодарский край, 10 марта, 2017, 08:55 — ИА Регнум. До Кубка Конфедераций, который пройдет в Сочи уже в текущем году, осталось 100 дней. Дату накануне торжественно отметили целым рядом мероприятий. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии курорта 10 марта, начался праздник на футбольном поле в Олимпийском парке, где встретились ветераны спорта ФК «Жемчужина» и команды «Спартак Абхазия». Со счетом 3:1 победу одержали сочинцы.

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Необычный футбольный матч состоялся и в парке «Ривьера». Здесь в мастерстве владения мячом соревновались дельфины и зрители. Премьерное шоу произвело неизгладимое впечатление на школьников. Но тренеры обещают расширить футбольную программу, чтобы удивить болельщиков матчей Кубка Конфедераций и Чемпионата мира в 2018 году. Главным атрибутом праздника стали огромные футбольные мячи, даже тренеры были одеты в футбольную форму.

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Финал Кубка России может пройти на стадионе «Фишт» в Сочи

В парке, рядом с олимпийским, был открыт и указатель расстояний до стран-участниц Кубка Конфедераций. В честь этого события в небо выпустили гигантские воздушные шары в виде футбольных мячей.

Также накануне стало известно и имя еще одного Посла Сочи — города-организатора Кубка Конфедераций FIFA 2017. Это советский футболист, заслуженный мастер спорта Евгений Ловчев.

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Как сообщало ИА REGNUM, помимо Сочи городами-организаторами футбольных матчей Кубка Конфедераций стали Москва, Санкт-Петербург и Казань. Состоятся три отборочных матча. Команды, вышедшие в полуфинал, сыграют в Сочи 29 июня. У российской сборной есть шанс попасть в город-курорт, но только в том случае, если она займёт второе место в своей группе «А».

Напомним, Кубок Конфедераций FIFA пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Сочи примет четыре матча. На подготовку к ЧМ-2018 и Кубку конфедерации Кубань направит 8,5 млрд рублей.