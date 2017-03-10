Ханой, 10 марта, 2017, 07:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук заявил, что готов посетить США для укрепления отношений между двумя странами и для работы с новой администрацией президента США, сообщает Reuters.

Huunghivietnga.com.vn Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук

«Премьер-министр Нгует Суан Фук подтвердил свою готовность посетить США для укрепления сотрудничества между двумя странами», — говорится в заявлении правительства Вьетнама.

Фук также выразил надежду на то, что США останутся ведущим торговым партнером Вьетнама.

Вьетнам был одним из тех государств, которые потерпели издержки из-за выхода США из Транстихоокеанского партнерства, тем не менее Ханой нуждается в поддержке Вашингтона в споре с Китаем относительно островов Спратли в Южно-Китайском море.

Бывший премьер-министр Вьетнама Нгуен Тан Зунг посещал США в 2016 году в рамках саммита США-АСЕАН, но последний официальный государственный визит лидера Вьетнама в Соединенные Штаты состоялся в 2008 году.

Вьетнам заинтересован в тесных связях с США, а также в присутствии Вашингтона в регионе для обеспечения безопасности и противодействию возрастающему влиянию Китая.

Напомним, между Китаем и Вьетнамом существует нерешенный территориальный спор из-за островов Спратли в Южно-Китайском море. На данную территорию также претендуют и другие державы, среди которых Бруней, Филиппины, Тайвань и Малайзия.