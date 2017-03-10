Вашингтон, 10 марта, 2017, 06:14 — ИА Регнум. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон «не принимает участия» в сделке по нефтепроводу Keystone XL между Канадой и США, передает Associated Press.

Matthew H. Platt Нефтепровод Кистоун

Согласно заявлению официального представителя Государственного департамента США Марка Тонера, Тиллерсон «не будет играть никакой роли в обсуждении или окончательном урегулировании» сделки о нефтепроводе.

Сообщается, что ранее с просьбой не участвовать в нефтяной сделке к Тиллерсону, экс-председателю совета директоров и главному управляющем нефтяной компании «ExxonMobil», обратилась организация Greenpeace.

Напомним, строительство нефтепровода Keystone XL, способного давать до 830 тыс. баррелей нефти в сутки, было заморожено по решению предыдущего президента США Барака Обамы из «экологических» соображений.

В конце января президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении строительства нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access, которые были заморожены предыдущим президентом.

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