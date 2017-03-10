Цюрих, Швейцария, 10 марта, 2017, 05:03 — ИА Регнум. США могут быть лишены права на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года из-за иммиграционной политики президента Дональда Трампа. Об этом заявил глава Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино, передаёт агентство Bloomberg.

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Любая сборная, которая может претендовать на участие в чемпионате мира, а также её болельщики и официальные лица, должны иметь доступ в страну, на территории которой проводится первенство, заявил Джанни Инфантино.

По его словам, при наличии ограничений для такого доступа страна не может иметь права на проведение международного турнира.

Кроме этого, президент ФИФА отметил, что указ Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики может негативно повлиять на шансы Лос-Анджелеса в борьбе с Парижем за право принимать летние Олимпийские игры 2024 года.

Отмечается, что США на сегодняшний день являются основным претендентом на право проведения ЧМ по футболу в 2026 году. Заявки от стран принимаются до конца 2018 года, а страна-победитель должна быть объявлена весной 2020 года по итогам голосования всех членов ФИФА.

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта президент США Дональд Трамп издал новый указ об ужесточении иммиграционной политики после того, как подписанный им в январе документ был заблокирован по решению суда.

Указ временно запрещает въезд в США гражданам Сирии, Йемена, Судана, Ливии, Сомали и Ирана. Кроме этого, на 120 дней приостанавливается действие программы приёма беженцев в США, но, в отличие от предыдущего указа, данная мера теперь не распространяется на тех, кого уже приняли или обязались принять в страну.

Отметим, что ряд штатов, среди которых Гавайи, Нью-Йорк и Вашингтон, уже заявили о намерении опротестовать в суде и новый указ главы государства. Документ должен вступить в силу 16 марта.