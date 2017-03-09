Гуйян, Китай, 10 марта, 2017, 02:10 — ИА Регнум. В провинции Гуичжоу четверо человек погибли, пытаясь выкопать проход в древнюю китайскую могилу в результате отравления токсичными газами, передает 9 марта гонконгское издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на местную прессу.

kevsunblush Одна из гробниц Древнего Китая

Трагедия произошла в городе Цзуньи провинции Гуйчжоу, когда погибшие пытались добраться до захоронений эпохи династии Сун (960−1279 гг.), являющимися охраняемым объектом, ответственность за которые несут местные власти.

Восемь человек находились в восьмиметровой шахте, в то время как еще двое наблюдали снаружи. Они использовали топливный генератор для обеспечения работы оборудования по разрушению скальных пород под землей, пытаясь добраться непосредственно до мест захоронения. Однако чтобы скрыть шум, они закрыли вход в шахту пикейными одеялами. В результате это привело к скоплению отравляющих газов в шахте.

Трое погибли на месте, в то время как другие смогли выбраться наружу, один из которых позднее скончался в госпитале.

«Расхитители гробниц» представились в госпитале шахтерами, надышавшимися ядовитыми газами, однако доктора, предоставлявшие лечение пострадавшим, в легенду не поверили и сообщили о случившемся в полицию, сообщает SCMP.

Двое «дозорных» были арестованы, еще четверо в стабильном состоянии находятся в госпитале.

Утверждается также, что могила подвергалась разграблениям несколько раз и до нынешнего инцидента.

Проблема «черной археологии» в Китае периодически дает о себе знать. Так, в мае 2015 года в китайской провинции Ляонин было задержано сразу 175 копателей, что стало самым крупным «уловом» с 1949 года в стране.