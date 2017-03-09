Кишинёв, 10 марта, 2017, 01:34 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон 9 марта потребовал от правительства обнародовать подписанный с американской компанией Frontera Resources International договор о концессии на разведку и добычу нефти и газа с последующей эксплуатацией нефтяных и газовых месторождений в Молдове. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе молдавской президентуры.

Garth Lenz Последствия добычи сланцевого газа

«Меня беспокоит, что, подписав данный документ, кабинет министров взял на себя обязательство сдать американской компании в концессию около 40% территории Молдавии на 50 лет. Помимо концептуальных аспектов подобного контракта, знаю, что в отношении этой компании в различных странах были многочисленные проблемы», — отметил Додон.

Молдавские СМИ выяснили, что Frontera Resources International специализируется на проектах по разведке и добыче сланцевого газа, и именно этим займется в Молдавии. В министерстве окружающей среды это опровергли и обнародовали контракт, но часть документа, посвященная методике разведки и добычи газа, осталась засекреченной.

Попытки проведения разведки и добычи нефти и газа в Молдавии уже предпринимались. Правительство уже проводило подобный конкурс в 90-х годах ХХ века. По его итогам в 1995 г. концессионное соглашение на разведку нефти и газа на юге Молдавии на 20 лет было заключено с компанией Redeco (США).

Фирма инвестировала более $12 млн, пробурила несколько скважин, однако в 2007 г. правительство разорвало контракт из-за того, что проводимые работы не были последовательными, а договорные обязательства выполнялись инвестором не в полной мере.

На сегодняшний день известно о разведанных в Молдавии запасах природного газа в объеме 1 млрд кубометров, что сопоставимо с годовым потреблением страны. Добычей нефти и газа на юге республики занимается компания Valiexchimp. Из 21 скважины работают только 15, годовой объем добычи газа составляет 300 тыс. кубометров.