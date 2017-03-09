Пекин, 10 марта, 2017, 01:32 — ИА Регнум. Руководство ядерной промышленности Китая сделало заявление, согласно которому безопасность на ядерных электростанциях страны вышла на новый уровень, сообщает 9 марта газета «Жэньминь жибао».

AECL АЭС Циньшань

«Не будет утечек на ядерных электростанциях, ни на строящихся, ни на уже готовых, даже если они испытают на себе попадание самолета», — заявил председатель Национальной ядерной корпорации КНР Ван Шоуцзюнь днем ранее, 8 марта.

Относительно старые станции помимо природных бедствий, таких как землетрясения, способны выдержать попадание небольшого самолета. При этом станциям 3-го поколения, разработанным после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, не страшно крушение коммерческого авиалайнера, заявляет Ван.

На сессии Всекитайского комитета Народного политического консультационного совета, делегатом которого является Ван, было предложено учредить национальный День ядерной науки в целях продвижения знаний о ядерных технологиях среди китайских граждан.

Напомним, что Китай планирует создание подводной исследовательской базы, где энергия, вероятно, будет добываться посредством ядерных технологий.