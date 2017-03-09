Гаага, Нидерланды, 10 марта, 2017, 01:33 — ИА Регнум. Полицейская служба Европейского союза (Европол) называет главной опасностью для Евросоюза возвращение боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Сирии, передает Associated Press.

Matritca.kz Европейские исламисты

По оценкам Европола, почти 5000 европейцев отправились в Сирию и Ирак, чтобы присоединиться к ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В настоящий момент около трети уже вернулось назад.

«Мы видим больше возвращений (террористов в ЕС — ИА REGNUM ), — сообщает директор Европола Роб Уэйнрайт. — Это станет очевидным вызовом для безопасности и для их реинтеграции в наше общество».

ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеет глобальную сеть вербовки своих сторонников для войны как на Ближнем Востоке, так и для проведения терактов во всех странах мира.

Сейчас, когда исламисты терпят поражение в Сирии и Ираке, возвращение «бывших» бойцов радикальной группировки неизбежно приведет к росту числа нападений в Европе.