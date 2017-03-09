Нью-Йорк, США, 10 марта, 2017, 00:52 — ИА Регнум. Американские штаты Нью-Йорк и Вашингтон намерены опротестовать в суде новый иммиграционный указ президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается на официальной странице генерального прокурора Нью-Йорка Эрика Шнайдермана в Twitter.

El Diario Надпись «Беженцы, добро пожаловать!» на статуе Свободы

В своём комментарии Шнайдерман отметил, что обновлённый указ главы Белого дома является «тем же запретом мусульман, но под другим наименованием», и преследует «те же незаконные и неконституционные цели, что и предыдущий документ».

Генпрокурор Нью-Йорка ожидает, что в ближайшее время к иску присоединится также штат Миннесота.

Напомним, первым среди американских штатов, опротестовавших в суде второй иммиграционный указ Дональда Трампа, стали Гавайи. Соответствующий иск прокуроры штата направили 8 марта в федеральный суд в Гонолулу. Слушания по иску должны пройти до 16 марта — дня, когда новый указ президента США вступит в силу.

Как передавало ИА REGNUM, Дональд Трамп 6 марта издал новый указ об ужесточении иммиграционной политики после того, как подписанный им в январе документ был заблокирован по решению суда.

Указ временно запрещает въезд в США гражданам Сирии, Йемена, Судана, Ливии, Сомали и Ирана. В предыдущем документе в этом списке также фигурировали граждане Ирака. Выведение их из-под действия указа госсекретарь США Рекс Тиллерсон объяснил тем, что Багдад является важными союзником Вашингтона в борьбе с террористами.

Трамп также вновь приостановил на 120 дней действие программы приёма беженцев в США, но, в отличие от предыдущего указа, данная мера теперь не распространяется на тех, кого уже приняли или обязались принять в страну.