Дюссельдорф, Германия, 10 марта, 2017, 00:27 — ИА Регнум. Мужчина с топором напал на людей в центре немецкого Дюссельдорфа, ранения получили несколько человек, передаёт The Daily Mail.

Luigi Chiesa Топор

Сообщается, что инцидент произошёл вечером 9 марта на главном железнодорожном вокзале города.

По информации издания Bild, нападавший был задержан, однако полиция не исключает, что он мог действовать не один.

Подробностей о личности нападавшего и его возможных мотивах в полиции пока не раскрывают.

Все входы и выходы с вокзала в настоящее время закрыты. Движение поездов к станции приостановлено.