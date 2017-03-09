Мужчина с топором ранил несколько человек на вокзале в Дюссельдорфе
Дюссельдорф, Германия, 10 марта, 2017, 00:27 — ИА Регнум. Мужчина с топором напал на людей в центре немецкого Дюссельдорфа, ранения получили несколько человек, передаёт The Daily Mail.
Luigi Chiesa
Топор
Сообщается, что инцидент произошёл вечером 9 марта на главном железнодорожном вокзале города.
По информации издания Bild, нападавший был задержан, однако полиция не исключает, что он мог действовать не один.
Подробностей о личности нападавшего и его возможных мотивах в полиции пока не раскрывают.
Все входы и выходы с вокзала в настоящее время закрыты. Движение поездов к станции приостановлено.