Ростов-на-Дону, 9 марта, 2017, 22:53 — ИА Регнум. 9 марта на стадионе «Олимп-2» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги Европы между командами «Ростов» и «Манчестер Юнайтед». Матч завершился со счетом 1:1.

Manutd.com «Манчестер Юнайтед»

К концу первого тайма «лучший из армян» Генрих Мхитарян вывел «манкунианцев» вперед, замкнув прострел шведского таргетмана Златана Ибрагимовича из, казалось бы, безвыходной позиции — 0:1.

В начале второго тайма российский форвард Александр Бухаров сравнял счет ударом с близкого расстояния после великолепного верхового паса белоруса Тимофея Калачева — 1:1.

Статистика матча («Ростов» / «Манчестер Юнайтед»)

Удары 9/7

Удары в створ 5/2

Владение 49%/51%

Фолы 17/19

Составы на матч:

«Ростов»: Медведев, Гранат, Кудряшов, Навас, Калачев, Нобоа, Мевля, Гацкан, Ерохин, Полоз, Бухаров.

«МЮ»: Ромеро, Джонс, Рохо, Смоллинг, Блинд, Погба, Янг, Эррера, Мхитарян, Феллаини, Ибрагимович.

Главный арбитр матча: Феликс Цваер.

Предупреждения: Гацкан — 25, Бухаров — 44, Нобоа — 59, Калачев — 73, Эррера — 78.

Голы: Мхитарян 35 — 0:1, Бухаров 53 — 1:1.