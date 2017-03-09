Санкт-Петербург, 9 марта, 2017, 22:49 — ИА Регнум. Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество» в связи с хищением денежных средств, выделенных на строительство подъездных дорог к тюрьме «Кресты-2» в Колпинском районе города. Об этом сегодня, 9 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР «Вор должен сидеть в тюрьме!»

В августе прошлого года был заключен контракт на строительство подъездных дорог к тюрьме «Кресты-2» (СИЗО «Колпино») в Санкт-Петербурге. Сумма контракта — 15 млн 860 тысяч рублей.

В сентябре заказчик строительства — УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области — перечислил 4 млн 750 тысяч рублей подрядчику проект, специально созданному Управлению по строительству при Федеральной службе исполнения наказаний по СЗФО.

В декабре 2016 года заказчик перечислил подрядчику оставшиеся 11 млн 104 тысячи рублей по контракту на строительство дорог к тюрьме. Но оказалось, что дороги вовсе не построены и до их ввода в эксплуатацию ещё очень далеко.

Более того, судя по объему выполненных работ, подрядчик не выполнил часть проекта даже в рамках той суммы, что была перечислена ему в сентябре 2016 года.

По версии следствия, неустановленные лица, действуя от имени подрядчика, представили в адрес заказчика акты о якобы выполненных работах по контракту на сумму более 11 миллионов 104 тысяч рублей. Заказчик перевел денежные средства при том, что обязательства по контракту фактически не выполнены — дороги не построены.

Таким образом, следствие полагает, что не менее 12 млн 228 тысяч рублей были похищены.