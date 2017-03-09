Каир, 9 марта, 2017, 20:26 — ИА Регнум. Археологи из Египта и Германии обнаружили в Каире массивную восьмиметровую статую, которая, вероятно, изображает фараона Рамсеса II, 9 марта сообщает Reuters.

Rémih Голова статуи Рамсеса II в Луксорском Храме

Статуя была обнаружена возле руин храма Рамсеса II в древнем городе Гелиополис, расположенном в восточной части современного Каира.

Министерство по делам древностей Египта назвало данное археологическое открытие одним из самых важных в истории.

«В прошлый вторник они позвонили мне, чтобы объявить о большом открытии. Это была статуя правителя, скорее всего, Рамсеса II. Она сделана из кварцита», — заявил министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани.

Совместная египетско-немецкая экспедиция также нашла верхнюю часть известняковой статуи Сети II, внука Рамсеса II. Статуя была сделана в натуральную величину. Ее высота составляла 80 сантиметров.

Напомним, Рамсес II Великий правил Египтом более 3 тыс. лет назад, с 1279 по 1213 год до н.э. Рамсес II является третьим правителем из XIX династии Египта.

Если эксперты установят, что статуя действительно изображает Рамсеса II, данная археологическая находка будет установлена у входа в Большой Египетский музей, который откроется в 2018 году.