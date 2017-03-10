Гватемала, 9 марта, 2017, 20:05 — ИА Регнум. В Гватемале число детей, погибших в результате пожара в центре реабилитации жертв семейного насилия, достигло 31, 9 марта сообщает Associated Press.

Pixabay.com Пожар

За прошедшую ночь в больнице умерли еще 12 девочек, заявил представитель министерства здравоохранения Гватемалы Адриан Чавес.

В больнице находятся ещё 27 девочек, состояние 10 из них оценивается как критическое, поверхностные ожоги составляют более 50% кожи.

Напомним, трагедия произошла в среду, 8 марта, в доме Virgen de la Asuncion. Центр находится в 25 километрах от столицы Гватемалы.

По оценкам специалистов, возгорание могло начаться из-за того, что кто-то из детей в центре мог поджечь свой матрас. Пламя быстро распространилось по всему зданию.

Власти заявили, что для опознания тел погибших необходимо будет взять анализы ДНК.

В стране объявлен трехдневный траур.