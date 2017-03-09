Донецк, 9 марта, 2017, 19:28 — ИА Регнум. Летом 2017 года на заводе «Донецкгормаш» (ранее входил в состав корпорации СКМ, которая принадлежит бизнесменам Ринату Ахметову и Вадиму Новинскому) начнут сборку автобусов. Об этом сегодня, 9 марта, сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли ДНР, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пассажиры

«Мы планируем выпустить первый автобус в конце июля 2017 года. Это будет современный пассажирский автобус вместимостью до 55 человек с мощным двигателем, а также передовыми системами управления и контроля», — пояснили в ведомстве. Отмечается, что сборка автобусов будет проходить из запчастей, которые ранее были изготовлены «Донецкгормашем». В дальнейшем к производству планируется подключить более 10 предприятий.

Предполагается, что на «Макеевском машиностроительном заводе» будет изготавливаться обшивки, металлические элементы салона, сидения и поручни. На «Донецком заводе «Электроисточник» — аккумуляторы, на «Донпромкабеле» и «Харцызском кабельном заводе «Энерго» — провода, а «Донфрост» сможет поставлять некоторые пластиковые детали.

«Для обслуживания автобусов предполагается рассмотреть вопрос о создании сервисного центра на базе предприятий республики», — добавили в пресс-службе.

Напомним, в декабре 2014 года глава ДНР Александр Захарченко заявил, что на «Донецкгормаше» налажено производство минометов для войск ДНР. «Сегодня (во вторник — ред.) праздник у «Донецкгормаша». Сегодня первый раз государство покупает 30 минометов», — заявил тогда Захарченко.

Ранее, в апреле 2014 года, в Донецке на обслуживание городского маршрута вышли три первых автобуса марки «МАЗ-104», собранные на базе донецкого троллейбусного ремонтного цеха коммунального предприятия «Донецкэлектроавтотранс». Сборка минских автобусов в Донецке стала возможна в результате подписанного соглашения между Донецким городским советом и Минским автомобильным заводом.

В свою очередь, 9 марта и. о. главы администрации Ясиноватой Олег Моргун заявил, что транспортная и экономическая блокады со стороны Украины способствуют укреплению связей ДНР и России.

«Ясиноватая — это город железнодорожников, где более 10 тыс. человек работают на железной дороге. Понятно, что они пострадают в первую очередь, на первом этапе, пока мы не развернем движение в каком-то другом направлении. Мы не нарушали Минские соглашения, никого не блокировали. Этим занимается только украинская сторона и ее националистические батальоны. И та блокада, которую они устроили, только сильнее привязывает нас к России», — считает Моргун.

«Что касается промышленных предприятий, то мы были вынуждены принять адекватные меры. Эти предприятия платили налоги на Украину, на них покупали вооружения, и эти снаряды летели обратно к нам. Такой вот парадокс. Теперь, согласно указу главы ДНР, с этим покончено. Наша экономика будет переориентирована на Российскую Федерацию и другие страны», — добавил Моргун.

В то же время российское издание Коммерсант сообщает, что в ДНР в результате введения внешнего управления на частных предприятиях полностью остановились Енакиевский металлургический завод, Донецкий металлургический завод, Ясиновский коксохимический завод.

Ранее в ДНР из-за ввода внешнего управления прекратили производство завод холодильного оборудования «Норд» (Донецк), фактически остановился Харцызский трубный завод (г.Харцызск) и крупнейшая шахта «Комсомолец Донбасса» (г.Кировское), «ПАО «Эр Ликид Енакиево» (г. Енакиево, все под контролем ДНР), украинские операторы «Lifecell» и «Укртелеком». По состоянию на март 2017 года, в ДНР закрылись 15 угольных предприятий. Еще в 2014 году в республиках из-за грабежей закрылись украинские и иностранные банковские отделения, все магазины известных мировых брендов и другие фирмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля главы ДНР и ЛНР Захарченко и Игорь Плотницкий заявили, что все предприятия (в том числе стадионы и гостиницы), находящиеся на территории республик, обязаны зарегистрироваться в их правовом поле до 1 марта 2017 года. В совместном заявлении глав ДНР и ЛНР говорилось, что если украинские предприятия, работающие в республиках, до 00:00 часов 1 марта не зарегистрируются в их правовом поле, то все они перейдут под юрисдикцию республик, на предприятиях будет введено республиканское управление.