Кишинёв, 9 марта, 2017, 19:18 — ИА Регнум. Правительство и парламент Молдавии выступили с разъяснениями относительно озвученных ранее рекомендаций молдавским чиновникам воздержаться от поездок в Россию. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе парламента Молдавии, на состоявшейся 9 марта встрече председателя парламента Андриана Канду и премьер-министра Павла Филипа с послом РФ в Кишиневе Фаритом Мухаметшиным последнему была передана нота, адресованная политическому руководству Российской Федерации.

Эдвард Мунк. Крик. 1893

В документе говорится о «целом ряде нарушений, допущенных в отношении должностных лиц парламента, правительства, спецслужб и партий правящей коалиции Республики Молдова».

В парламенте отметили, что Кишинев уже информировал Москву о своей озабоченности через МИД, «однако эти уведомления остались без ответа, такая ситуация продолжилась и даже усугубилась».

«В ноте описывается, каким образом молдавских чиновников неправомерно останавливают при въезде в Российскую Федерацию, допрашивают, с ними унизительно обращаются представители российских спецслужб. Такое поведение является как ненадлежащим, так и неоправданным», — заявили в парламенте Молдавии.

Кроме того, молдавская сторона «описывает неправомерный характер попыток одного из учреждений из Москвы несколько раз в течение последних нескольких месяцев подвергнуть международному мониторингу ряд молдавских политиков, в том числе депутатов, используя для этой цели ложную информацию».

В Кишиневе утверждают, что речь идет о «явной попытке притеснения молдавских чиновников». «Были ситуации, когда только в отношении одного человека такие просьбы направлялись 15 раз, что подчеркивает политический характер притеснений. Каждый раз просьбы отклонялись», — утверждают молдавские власти.

Москва, по заявлению молдавских чиновников, также пыталась инициировать подобные меры и в рамках двусторонних отношений с третьими странами. «В результате власти Республики Молдова начали взаимодействовать с данными странами, чтобы остановить эти злоупотребления», — рассказали в парламенте.

В Кишиневе считают, что «все эти злоупотребления, притеснения молдавских официальных лиц при въезде в Российскую Федерацию и международный мониторинг в их отношении получили распространение одновременно с продвижением молдавских следователей в расследовании отмывания 22 млрд долларов из России через Moldindconbank (молдавский коммерческий банк, до 2016 года, предположительно, находился под контролем бизнесмена Вячеслава Платона, который после конфликта с фактическим руководителем Молдавии Владимиром Плахотнюком был арестован по обвинению в банковском мошенничестве и отмывании денег. В 2016 году Нацбанк ввел внешнее управление в Moldindconbank, заблокировав более 60% акций банка, принадлежащих лицам, предположительно, связанным с Платоном — прим. ИА REGNUM ).

«Злоупотребления активизировались одновременно с запросами, направленными молдавскими следователями в Россию для получения информации о происхождении упомянутой суммы денег, что является основными данными для установления всей правды в этом деле. Отметим, что следствие также выявило связи между частью этих денег и попыткой подкупа некоторых депутатов парламента Республики Молдова», — заявили в парламенте Молдавии.

В целом, по информации молдавских властей, только за последние несколько месяцев «по меньшей мере 25 молдавских чиновников были остановлены и подверглись неправомерному обращению при въезде в Российскую Федерацию».

В наибольшей степени «злоупотребления коснулись сотрудников молдавских учреждений, проводящих данное расследование». «Они также подвергаются неправомерному обращению при въезде в Российскую Федерацию. Только в случае одного сотрудника МВД было не менее 35 самоуправных действий при прилете или вылете из одного из московских аэропортов», — утверждают в Кишиневе.

«Тревогу вызывает и полное отсутствие сотрудничества правоохранительных органов России с молдавскими следователями по этому делу, а также отказ отвечать на поручения о производстве процессуальных действий, направленные молдавскими прокурорами при расследовании отмывания 22 млрд долларов», — добавили в молдавском парламенте.

По словам молдавского премьера Павла Филипа, молдавские власти «получили информацию от правоохранительных структур Республики Молдовы относительно целого ряда рисков, которые касаются молдавских чиновников, в том числе рисков, связанных с поездками в Российскую Федерацию». «В результате было принято решение передать официальную ноту российскому руководству, в которой содержится призыв немедленно вмешаться, чтобы остановить злоупотребления», — отметил он.

Кроме того, послу РФ было объявлено, что «до решения этой проблемы молдавских чиновников попросят воздержаться от поездок в Российскую Федерацию».

«Как в направленной в Москву ноте, так и в беседе с послом Фаритом Мухаметшиным, председатель парламента и премьер-министр отметили, что из проанализированных до сих пор данных следует, что обозначенная проблема не носит политического характера, эти противоправные действия были начаты по указанию одной из российских спецслужб, представители которой допрашивают молдавских чиновников по прибытии в Российскую Федерацию», — сообщили в парламенте.

В этой связи молдавские власти просят российских коллег «прояснить ситуацию в духе доверия и с точки зрения перспективы». Канду и Филип выразили уверенность в том, что «столь деликатная ситуация в кратчайшие сроки прояснится, злоупотребления прекратятся, а те, кто руководил этими действиями, будут привлечены к ответственности». «Республика Молдова хочет, чтобы отношения с Российской Федерацией были сердечными и конструктивными, на основе взаимного уважения и сотрудничества в интересах обеих стран», — подвели итог в парламентской пресс-службе.

Информация о рекомендации молдавским чиновникам не посещать Россию ранее появилась в одном из молдавских изданий, близких к спецслужбам страны.

На публикацию отреагировал президент Игорь Додон. Он заявил, что ему ничего не известно о подобном отношении к молдавским официальным лицам со стороны российских пограничников и спецслужб.

«Отмечаю, что мне неизвестны детали об указанных правительством и парламентом случаях, но из их публичных заявлений можно сделать вывод, что их решение запретить государственным чиновникам поездки в Российскую Федерацию ненормально», — написал Додон на своей странице в Facebook.

Президент Молдавии добавил, что, возможно, и были отдельные случаи, связанные со сбоями, но и на молдавской границе такое происходит. В любом случае, единичные случаи подобного отношения, если они действительно имели место, не оправдывают решение, которое может заблокировать хорошие отношения, которые Молдавия начала строить с Российской Федерацией, пишет президент Додон.

«Я продолжу поездки в Москву и продвигать интересы нашей страны, работать над укреплением стратегического партнерства с Российской Федерацией. На следующей неделе предприму рабочий визит в РФ», — заключил президент Молдавии.