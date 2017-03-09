Москва, 9 марта, 2017, 18:37 — ИА Регнум. Президиум центрального совета «Справедливой России» предложил КПРФ и ЛДПР выдвинуть единых кандидатов на предстоящих в 2017 году губернаторских выборах в 14 субъектах РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта, об этом говорится в распространенном заявлении партии. «Справедливая Россия» готова рассмотреть различные варианты совместного участия в выборах, говорится в документе.

Georg Pik Выборы

«Но, если вместо 42 кандидатов мы сможем выдвинуть 14 согласованных между собой кандидатов от каждой из трех партий — это не только существенно упростит прохождение «муниципального фильтра» в случае его сохранения, но и покажет реальную заинтересованность и конструктивный подход оппозиции к участию в выборах в условиях подавляющего преимущества «партии власти», — считают в «Справедливой России».

Наличие в каждом регионе сильного оппозиционного кандидата позволит не только провести избирательные кампании более открыто и честно, что отвечает интересам и граждан, и российского государства, но и победить каждой из наших партий в жестком административном противостоянии с общим соперником — политическим монополистом «Единой Россией», указали политики.

В партии выступили с резкой критикой так называемого «муниципального фильтра» на выборах губернаторов. «Это одна из самых губительных новаций для реальной многопартийности. Обладая «контрольным пакетом» голосов муниципальных депутатов во всех регионах, «партия власти» допускает до выборов лишь кандидатов-спойлеров от дружественных или не имеющих никакого политического авторитета в данном регионе партий», — говорится в заявлении.

Для придания выборам видимости конкурентности «Единой России» регулярно приходится делиться подписями своих депутатов, отмечают в партии. И приводят в пример выборы мэра Москвы 2013 года, где главным оппонентом «партии власти» выступил кандидат от так называемой несистемной оппозиции. «Российский избиратель закономерно считает такую организацию выборов профанацией и теряет интерес и доверие к избирательной системе России. Кроме того, это ставит под сомнение и легитимность результатов выборов», — указали в «Справедливой России».

Отметим, что прямые выборы глав регионов пройдут в сентябре 2017 года в 14 регионах: Калининградской области, Ярославской области, Кировской области, Севастополе, Пермском крае, Бурятии, Новгородской области, Рязанской области, Карелии, Томской области, Саратовской области, в Мордовии, Свердловской области и Белгородской области.