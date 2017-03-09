Краснодар, 9 марта, 2017, 18:38 — ИА Регнум. В Краснодаре задержаны члены финансовой банды. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 9 марта, среди подозреваемых — пятеро мужчин в возрасте от 38 до 44 лет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Их обвиняют по двум статьям УК РФ — в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности. Организатором ОПГ, по версии следствия, стал один из злоумышленников, имеющий опыт руководящей работы в коммерческих организациях. Банда намеревалась наживаться на банковских махинациях.

Все роли в группировке были четко прописаны, план преступной деятельности разработал главарь банды. Злоумышленники создали и приобрели 18 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались денежные средства. Затем они передавались клиентам за вознаграждение.

Преступную деятельность мошенники вели с февраля 2014 по октябрь 2016 года. За это время они провернули незаконных банковских операций на сумму более 1,2 млрд рублей. Это принесло злоумышленникам более 45 млн рублей дохода.

В настоящее время подозреваемые задержаны — организатор и двое участников банды взяты под стражу. Остальные двое мужчин, скрывшиеся от органов следствия, объявлены в розыск.