Кишинёв, 9 марта, 2017, 17:43 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон выступил против рекомендации кабинета министров республики всем молдавским чиновникам не ездить в Российскую Федерацию из-за претензий к досмотру на границе. Об этом он написал в своем Facebook сегодня, 9 марта.

Presedinte.md Игорь Додон

Ранее сегодня представители правительства и парламента Молдавии передали послу Российской Федерации в Кишинёве ноту протеста, в которой описано, что молдавские официальные лица, пытающиеся въехать в Россию, якобы подвергаются длительным процедурам обыска и даже допросам, и вообще «терпят унижения со стороны представителей российских спецслужб».

При этом представители правительства и парламента Молдавии проинформировали российского посла в Кишинёве, что всем молдавским чиновникам будет рекомендовано не ездить в Российскую Федерацию до тех пор, пока такое якобы существующее положение дел на границе будет сохраняться.

Затем молдавский кабинет министров выпустил свою рекомендацию всем чиновникам Молдавии не ездить в Россию.

Президент Додон, в свою очередь, заявил, что ему ничего не известно о подобном отношении к молдавским официальным лицам со стороны российских пограничников и спецслужб.

«Отмечаю, что мне неизвестны детали об указанных правительством и парламентом случаях, но из их публичных заявлений можно сделать вывод, что их решение запретить государственным чиновникам поездки в Российскую Федерацию ненормально», — пишет Додон.

Президент Молдавии добавил, что возможно и были отдельные случаи, связанные со сбоями, но и на молдавской границе такое происходит. В любом случае, единичные случаи подобного отношения, если они действительно имели место быть, не оправдывают решение, которое может заблокировать хорошие отношения, которые Молдавия начала строить с Российской Федерацией, пишет президент Додон.

«Я продолжу поездки в Москву и продвигать интересы нашей страны, работать над укреплением стратегического партнерства с Российской Федерацией. На следующей неделе предприму рабочий визит в РФ», — заключил президент Молдавии.