Москва, 9 марта, 2017, 17:44 — ИА Регнум. Минтруд готовит законопроект по созданию страхового фонда на случай невыплат зарплат на предприятиях-банкротах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта, об этом заявил глава Минтруда и соцзащиты Максим Топилин на заседании фракции КПРФ в Госдуме, отвечая на вопросы о долгах по заработной плате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«В идеале надо учредить страховой фонд на эти случаи, какой-то порядок его использования прописать. Мы такой законопроект тоже готовим, я знаю, что есть законопроект депутатский по этому поводу, но все упирается в то, что это дополнительная нагрузка на работодателей», — сказал министр.

«Добросовестные работодатели должны туда уплачивать, чтобы потом недобросовестные в случае банкротства могли этим пользоваться. Здесь нам предстоит поставить точку — либо это страховой фонд, либо это инкассо, мы работаем в этом направлении, но очень все непросто идет», — отметил он.

При этом Топилин отверг идею о том, чтобы выплачивать долги по зарплатам из Резервного фонда. «Можно ли из Резервного фонда выплатить долги? Я считаю, что это неправильно, потому что не может государство отвечать за долги конкретных работодателей, потому что тогда будут просто бросать производства и вводить производства в банкротство, что иногда и происходит, на самом деле», — сказал Топилин.

Министр отметил, что является сторонником того, чтобы давать более жесткие полномочия Роструду и трудовым инспекциям. «Мы сейчас готовим законопроект, который даст право Роструду выставлять такой инструмент, как инкассо, блокирование счета, если есть задолженность по заработной плате», — сказал он.

«Мы пока что дискутируем в правительстве, посмотрим, как получится с этим законопроектом», — добавил Топилин.