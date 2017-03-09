Москва, 9 марта, 2017, 17:41 — ИА Регнум. В Минтруда убеждены, что в теме приближения МРОТ к прожиточному минимуму надо ставить точку, однако сроки окончательного решения этого вопроса пока неясны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта, об этом заявил глава Минтруда и соцзащиты Максим Топилин на заседании фракции КПРФ в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Он рассказал, что его ведомство сейчас активно работает с соответствующей рабочей группой в Госдуме по теме, связанной с доведением МРОТ до прожиточного минимума. Непонятно, как скоро эта проблема будет решена, «через год или три года, но все-таки тема и задача приближения соотнесения МРОТ с прожиточным минимумом — она все-таки, мне кажется, уже перезрела и надо эту точку ставить», убежден министр.

При этом глава Минтруда ответил на озабоченность со стороны фракции КПРФ тем, что при приведении МРОТ к прожиточному минимуму якобы предполагается отмена районных коэффициентов к оплате труда.

«Мы никогда не говорили о том, что каким-то образом пытаемся скорректировать, исключить, изъять из законодательства тему районных коэффициентов, мы исходим из того, что трогать их нельзя независимо от того, соответствуют ли они нынешним реалиям или нет, и заработная плата в тех регионах, где есть особые климатические условия, должна формироваться с учетом районных коэффициентов и северных надбавок. Поэтому здесь наша позиция однозначно такая», — заверил Топилин.