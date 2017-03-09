Москва, 9 марта, 2017, 16:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей ряд генералов МВД, Федеральной службы исполнения наказаний и Следственного комитета РФ. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

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Согласно указу президента, от занимаемых должностей освобождены: начальник Управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу Владимир Берглезов, руководитель Следственного управления СКР по Приморскому краю Сергей Бобровничий, первый заместитель начальника Московского университета МВД Сергей Жевлакович, начальник Управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН Александр Новиков, начальник ГУ МВД по Самарской области Сергей Солодовников, начальник УМВД по Вологодской области Виталий Федотов, старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Александр Филин, начальник ГУ МВД по Нижегородской области Иван Шаев, первый замруководителя СУ СКР по Забайкальскому краю Рузиля Шелест, начальник УФСИН по Мордовии Рамазан Ягъяев, начальник УФСИН по Саратовской области Александр Гнездилов.

Помимо этого, от должностей освобождены прокурор Чувашии Сергей Легостаев и прокурор Еврейской автономной области Лидия Дьяконова.

Указом президента также назначены руководители ряда федеральных государственных органов. В частности начальником управления ФСИН по Самарской области назначен Рамиз Алмазов, руководителем главного следственного управления СКР стал Эдуард Кабурнеев, заместителем начальника ГУ МВД РФ по Новосибирской области назначен Андрей Неупокоев, начальником ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю стал Александр Тарарыкин, руководителем следственного управления СКР по Кировской области назначен Айрат Ахметшин. Помимо этого, в МЧС РФ директором департамента оперативного управления стал Анатолий Елизаров, начальником научно-технического управления — Алексей Смирнов.

Кроме того, на 5-летний срок прокурором Ингушетии назначен Андрей Васильченко.