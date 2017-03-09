Москва, 9 марта, 2017, 16:28 — ИА Регнум. Одобрение деятельности президента РФ Владимира Путина с февраля по март 2017 года выросло до 85%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Putin.kremlin.ru Владимир Путин

Вместе с тем, у жителей России выросло одобрение к деятельности правительства РФ и премьер-министра. Так, деятельность правительства РФ одобряют 62,8% опрошенных (в феврале 2017 года — 60,9%), а деятельность Дмитрия Медведева на посту председателя правительства одобряют 60,3% респондентов (в феврале — 58,9%).

Кроме того, граждане стали с большим одобрением относится к деятельности государственных институтов. Так, улучшение в работе Совета Федерации России в феврале 2017 года заметили 54,9% (в ноябре 2016 года — 46,6%), о работе Государственной думы России положительно отозвались 52,9% (в ноябре 2016 года — 47,7%).

Опросы проведены в феврале-марте 2017 года. Метод опросов — ежедневное телефонное интервью по месту жительства респондентов. Каждый день опрашивались 600 респондентов в не менее чем в 80 регионах РФ.