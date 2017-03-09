Астана, 9 марта, 2017, 15:45 — ИА Регнум. Нулевые классы с единой программой и базовым учебником в 2017 году появятся более чем в тысяче казахстанских школ. Об этом сегодня, 9 марта, на пресс-конференции в правительстве сообщил министр образования и науки Ерлан Сагадиев.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

Министр напомнил, что в 2016 году в стране внедрили единую программу обучения и утвердили единый базовый учебник в 1 классах. И это создало трудности.

«На сегодняшний день 80% первоклашек умеют бегло читать, 20% не знают даже букв. Из-за этого весь класс вынужден проходить всю программу сначала», — обрисовал ситуацию Сагадиев.

Поэтому в Минобразования решили ввести единую учебную программу и в предшколе. В ведомстве считают, что в результате получится устранить дисбаланс готовности первоклассников к освоению единой школьной программы.

Сагадиев добавил, что нулевой класс можно будет проходить как в самой школе, так и в детском саду. Базовый учебник разделится на два: букварь для нулевого класса и родная речь для первого.

Родителям напомнили об альтернативе — дистанционной подготовке дошколят. Министр назвал конкретный ресурс дистанционных курсов обучения родителей — Отбасы. kz (отбасы в переводе — домашний очаг).

Отметим, что эксперименты в сфере казахстанского образования продолжаются, несмотря на то, что в апреле 2016 года министр Сагадиев обещал обратное.

«Работа, в целом, по поручению президента началась более 15 лет назад, и мы считаем, что за эти 15 лет, это более чем достаточный срок, чтобы быть уверенным в нашей готовности… Я хотел бы официально заявить: эксперименты все закончились. Теперь мы приступаем к планомерному внедрению того, что наработано за последние 15 лет по четкому плану», — заявил тогда глава Минобразования.

Добавим, что в последнее время к личности министра привлечено повышенное общественное внимание. Трое общественных деятелей 3 марта 2017 года потребовали отставки Сагадиева и заведения на него уголовного дела по обвинению «в проведении кампании против казахского народа, казахского языка». Сегодня министр ответил на это следующее: «Что касается заявления этих людей. Я с ними не знаком. Я не зарегистрирован в социальных сетях (требующие отставки являются также активными пользователями Фейсбука — ИА REGNUM ). Если такие заявления есть, я, может быть, как-то и отвечу. Но мне кажется, это не те люди, которые могут ставить этот вопрос».