Минск, 9 марта, 2017, 15:32 — ИА Регнум. В основе отношений Москвы и Минска не должна лежать бухгалтерия, в частности, цена на природный газ. Об этом в ходе совещания 9 марта заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «Белта».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Комментируя заявление премьер-министра России, сделанное в Бишкеке, белорусский лидер отметил, что слова его «закоренелого друга Медведева» вызвали удивление. Если Белоруссия будет оплачивать газ по европейским ценам, российской стороне тоже придется платить, сказал Лукашенко.

«Медведев должен понимать, что если мы будем платить как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ», — сказал он и добавил, что, вероятно, большинство жителей России понимают, что отношения с Белоруссией — это нечто большее, чем «бухгалтерия».

«И чтобы оценивать эти отношения, надо уходить в середину прошлого века, когда мы третью часть населения положили, знаете за что. А если кому-то хочется нагнетать ситуацию и в очередной раз вместо решения вопросов нас упрекать, не получится», — добавил он.

По словам Лукашенко, Минск хочет не низких цен на газ, а того, чтобы российские власти выполняли свои обязательства «по содержанию и по духу». В едином государстве, которое намерены строить Москва и Минск, люди и предприятия должны находиться в равных условиях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 марта во время заседания Евразийского межправительственного совета в Киргизии произошла перепалка между премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и его белорусским коллегой Андреем Кобяковым.

Кобяков обвинил власти РФ в завышении цен на голубое топливо для Белоруссии, отметив при этом, что в самой РФ газ стоит значительно дешевле. В свою очередь, Медведев отметил, что «злоупотребление правом Союза неприемлемо, поскольку интеграция имеет наднациональную природу, а не двухстороннюю».

«Если бы некоторые присутствующие на заседании страны не входили в Союз, они покупали бы сейчас газ по европейским ценам — за $200, — сказал тогда премьер-министр РФ. — Об этом нужно помнить, когда принимаются решения, ставящие под сомнение интеграцию».

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