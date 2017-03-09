Москва, 9 марта, 2017, 15:02 — ИА Регнум.



Илья Галкин. За чтением. 1890

9 марта 2017 года Оргкомитет международного литературного конкурса «Русская Премия» и Президентский центр Б.Н. Ельцина объявили длинный список претендентов на премию по итогам 2016 года. В него вошли произведения 38 писателей и поэтов из 14 стран мира: Азербайджана, Белоруссии, Бельгии, Германии, Египта, Израиля, Италии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Португалии, США, Украины и Черногории. Больше всего претендентов из Украины (7 человек), на втором месте Белоруссия (6), третье место разделили США и Казахстан (по 5).

«Длинный список» «Русской Премии» 2016 года:

Номинация «Поэзия»:

Бельский Станислав (Украина), дилогия «Станция метро «Заводская» и «Путешествие начинается»

Вишневецкий Игорь (США), сборник «Стихотворения, присланные из Италии, и другие стихотворения»

Гумыркина Ирина (Казахстан), сборник стихотворений «Метаморфоза»

Захаров Владимир (США), сборник «Сто верлибров и белых стихов». Номинатор — издательство «ОГИ»

Злотникова Ольга (Белоруссия), книга стихотворений «Паства». Номинатор — критик, литератор Андрей Пермяков

Машинская Ирина (США), сборник стихотворений «Делавер»

Мехтиева Гуля (Азербайджан), сборник стихотворений «Абракадабра»

Окунь Михаил (Германия), книга стихов «33 трилистника». Номинатор — журнал «Звезда»;

Орлов Евгений (Латвия), сборник стихотворений «Просто»

Русаков Геннадий (США), книга стихов «Дни». Номинатор — издательство «Воймега»

Соловьёв Сергей (Германия), сборник стихотворений «Её имена». Номинатор — издательство «НЛО»

Сорока Сергей (Украина), поэтический сборник «Текст во время войны». Номинатор — писатель, культуртрегер Юрий Соломко

Юрьев Олег (Германия), сборник «Стихи и хоры последнего времени». Номинатор — издательство «НЛО».

Номинация «Малая проза»:

Асим Заир (Казахстан), повесть «Нагота»

Дагович Татьяна (Германия), повесть «Продолжая движение поездов»

Жвалевский Андрей, Евгения Пастернак (Белоруссия), повесть «Открытый финал». Номинатор — издательство «Время»

Критская Вероника (Украина), сборник «Не живут»

Любомирская Лея (Португалия), сборник «И с тех пор не расставались. Истории страшные, трогательные и страшно трогательные». Номинатор — издательство «Астрель-СПб»

Селин Александр (Казахстан), повесть «Семинар поэзии»

Теньков Сергей (Украина), повесть «Любовники летучей мыши»

Шевчук Светлана (Украина), повесть «Сон в снежном шаре».

Номинация «Крупная проза»:

Агапеева Ирина (Украина), роман «Островитянка»

Алиев Айзек (США), роман «Чёрное золото Российской империи»

Гиголашвили Михаил (Германия), роман «Тайный год». Номинатор — издательство «Редакция Елены Шубиной»

Гиршович Леонид (Украина), роман «Арена ХХ века». Номинатор — издательство «Время»

Казимирский Роман (Черногория), роман «Иллюзия ошибки»

Лидский Владимир (Киргизия), книга «Сказки нашей крови. Метароман». Номинатор — издательская группа «РИПОЛ Классик»

Лучицкий Михаил (Белоруссия), роман «Место на рее»

Мартинович Виктор (Белоруссия), роман «Озеро Радости». Номинатор — издательство «Время»

Матковский Максим (Украина), роман «Секретное море»

Петрова Александра (Италия), роман «Аппендикс». Номинатор — издательство «НЛО»

Пресняк Мария (Египет), роман «Два Майдана». Номинаторы — «Издательские решения» и «ЛитРес»

Шапко Владимир (Казахстан), роман «Синдром веселья Плуготаренко». Номинатор — журнал «Волга»

Шафиева Ширин (Азербайджан), роман «Сальса и Веретено».

На соискание специального приза и диплома «За вклад в развитие и сбережение традиций русской культуры за пределами Российской Федерации» претендуют:

Бяльский Игорь (Израиль), за издание «Иерусалимского журнала». Номинатор — Редакция «Иерусалимского журнала»

Земсков Михаил (Казахстан), за руководство Открытой литературной школой в Алма-Ате. Номинатор — Леонид Бахнов, литературный критик, член Союза писателей Москвы, Русского ПЕН-центра, редколлегии журнала «Дружба народов»

Мельник Александр (Бельгия), за организацию и проведение Всемирного поэтического фестиваля «Эмигрантская лира». Номинатор — поэт, литературный критик, член Союза писателей Москвы и Русского Пен-центра Даниил Чкония.

В жюри «Русской Премии» входят известные писатели, поэты и литераторы: главный редактор журнала «Знамя» Сергей Чупринин (Россия, председатель жюри), писатель и поэт Елена Скульская (Эстония), поэт Бахыт Кенжеев, литературный критик и переводчик Борис Кузьминский (Россия), поэт, главный редактор журнала «ШО» Александр Кабанов (Украина), Писатель, переводчик, лауреат российских и грузинских литературных премий, член Редакционного совета журнала «Дружба народов» (Россия), поэт, переводчик тюркской и европейской поэзии Вячеслав Шаповалов (Киргизия), писатель, главный редактор журнала «Новый Берег» Андрей Назаров (Дания).

«Короткий список» номинантов «Русской Премии» будет объявлен 31 марта 2017 года. Награды будут вручены в Москве 25 апреля, на XII торжественной церемонии награждения лауреатов конкурса.