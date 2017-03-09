«Русская Премия» объявила длинный список соискателей по итогам 2016 года
Москва, 9 марта, 2017, 15:02 — ИА Регнум.
9 марта 2017 года Оргкомитет международного литературного конкурса «Русская Премия» и Президентский центр Б.Н. Ельцина объявили длинный список претендентов на премию по итогам 2016 года. В него вошли произведения 38 писателей и поэтов из 14 стран мира: Азербайджана, Белоруссии, Бельгии, Германии, Египта, Израиля, Италии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Португалии, США, Украины и Черногории. Больше всего претендентов из Украины (7 человек), на втором месте Белоруссия (6), третье место разделили США и Казахстан (по 5).
«Длинный список» «Русской Премии» 2016 года:
Номинация «Поэзия»:
Бельский Станислав (Украина), дилогия «Станция метро «Заводская» и «Путешествие начинается»
Вишневецкий Игорь (США), сборник «Стихотворения, присланные из Италии, и другие стихотворения»
Гумыркина Ирина (Казахстан), сборник стихотворений «Метаморфоза»
Захаров Владимир (США), сборник «Сто верлибров и белых стихов». Номинатор — издательство «ОГИ»
Злотникова Ольга (Белоруссия), книга стихотворений «Паства». Номинатор — критик, литератор Андрей Пермяков
Машинская Ирина (США), сборник стихотворений «Делавер»
Мехтиева Гуля (Азербайджан), сборник стихотворений «Абракадабра»
Окунь Михаил (Германия), книга стихов «33 трилистника». Номинатор — журнал «Звезда»;
Орлов Евгений (Латвия), сборник стихотворений «Просто»
Русаков Геннадий (США), книга стихов «Дни». Номинатор — издательство «Воймега»
Соловьёв Сергей (Германия), сборник стихотворений «Её имена». Номинатор — издательство «НЛО»
Сорока Сергей (Украина), поэтический сборник «Текст во время войны». Номинатор — писатель, культуртрегер Юрий Соломко
Юрьев Олег (Германия), сборник «Стихи и хоры последнего времени». Номинатор — издательство «НЛО».
Номинация «Малая проза»:
Асим Заир (Казахстан), повесть «Нагота»
Дагович Татьяна (Германия), повесть «Продолжая движение поездов»
Жвалевский Андрей, Евгения Пастернак (Белоруссия), повесть «Открытый финал». Номинатор — издательство «Время»
Критская Вероника (Украина), сборник «Не живут»
Любомирская Лея (Португалия), сборник «И с тех пор не расставались. Истории страшные, трогательные и страшно трогательные». Номинатор — издательство «Астрель-СПб»
Селин Александр (Казахстан), повесть «Семинар поэзии»
Теньков Сергей (Украина), повесть «Любовники летучей мыши»
Шевчук Светлана (Украина), повесть «Сон в снежном шаре».
Номинация «Крупная проза»:
Агапеева Ирина (Украина), роман «Островитянка»
Алиев Айзек (США), роман «Чёрное золото Российской империи»
Гиголашвили Михаил (Германия), роман «Тайный год». Номинатор — издательство «Редакция Елены Шубиной»
Гиршович Леонид (Украина), роман «Арена ХХ века». Номинатор — издательство «Время»
Казимирский Роман (Черногория), роман «Иллюзия ошибки»
Лидский Владимир (Киргизия), книга «Сказки нашей крови. Метароман». Номинатор — издательская группа «РИПОЛ Классик»
Лучицкий Михаил (Белоруссия), роман «Место на рее»
Мартинович Виктор (Белоруссия), роман «Озеро Радости». Номинатор — издательство «Время»
Матковский Максим (Украина), роман «Секретное море»
Петрова Александра (Италия), роман «Аппендикс». Номинатор — издательство «НЛО»
Пресняк Мария (Египет), роман «Два Майдана». Номинаторы — «Издательские решения» и «ЛитРес»
Шапко Владимир (Казахстан), роман «Синдром веселья Плуготаренко». Номинатор — журнал «Волга»
Шафиева Ширин (Азербайджан), роман «Сальса и Веретено».
На соискание специального приза и диплома «За вклад в развитие и сбережение традиций русской культуры за пределами Российской Федерации» претендуют:
Бяльский Игорь (Израиль), за издание «Иерусалимского журнала». Номинатор — Редакция «Иерусалимского журнала»
Земсков Михаил (Казахстан), за руководство Открытой литературной школой в Алма-Ате. Номинатор — Леонид Бахнов, литературный критик, член Союза писателей Москвы, Русского ПЕН-центра, редколлегии журнала «Дружба народов»
Мельник Александр (Бельгия), за организацию и проведение Всемирного поэтического фестиваля «Эмигрантская лира». Номинатор — поэт, литературный критик, член Союза писателей Москвы и Русского Пен-центра Даниил Чкония.
В жюри «Русской Премии» входят известные писатели, поэты и литераторы: главный редактор журнала «Знамя» Сергей Чупринин (Россия, председатель жюри), писатель и поэт Елена Скульская (Эстония), поэт Бахыт Кенжеев, литературный критик и переводчик Борис Кузьминский (Россия), поэт, главный редактор журнала «ШО» Александр Кабанов (Украина), Писатель, переводчик, лауреат российских и грузинских литературных премий, член Редакционного совета журнала «Дружба народов» (Россия), поэт, переводчик тюркской и европейской поэзии Вячеслав Шаповалов (Киргизия), писатель, главный редактор журнала «Новый Берег» Андрей Назаров (Дания).
«Короткий список» номинантов «Русской Премии» будет объявлен 31 марта 2017 года. Награды будут вручены в Москве 25 апреля, на XII торжественной церемонии награждения лауреатов конкурса.