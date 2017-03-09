Москва, 9 марта, 2017, 14:37 — ИА Регнум. Государственный долг России за январь 2017 года вырос на 0,4% и сложился в сумме 11,16 трлн рублей, или 12,9% утвержденного объема ВВП. Расходы федерального бюджета на обслуживание государственного долга за январь 2017 года составили 51,15 млрд рублей. Такие данные приведены в оперативном докладе Счетной палаты РФ о ходе исполнения федерального бюджета за январь 2017 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Государственный долг регионов России в январе уменьшился по сравнению с началом года на 29,3 млрд рублей и по состоянию на 1 февраля 2017 г. достиг 2,32 трлн рублей.

Доля бюджетных кредитов, привлеченных в бюджеты регионов от других бюджетов бюджетной системы РФ, увеличилась на 2,9 процентных пункта в общем объеме и составила 45%, при этом доля кредитов от кредитных организаций уменьшилась на 3,2 процентных пункта и достигла показателя 31,2%.

Увеличение объемов долговых обязательств за январь 2017 года отмечается в 19 регионах, в том числе в Ненецком автономном округе — на 27,2%, Республике Калмыкия — на 11,3%, Красноярском крае — на 9,9%, Ярославской области — на 9,8%, Татарии — на 9,7%, Кировской области — на 8,8%.

В трёх регионах объем коммерческих кредитов увеличился, в том числе в Оренбургской области — в 1,6 раза, в Мордовии и Калмыкии — 1,1 раза соответственно.