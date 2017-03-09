Минск, 9 марта, 2017, 13:46 — ИА Регнум. Руководство «братской России» должно выполнять свои обязательства по содержанию и по духу. Об этом, как передает «Белта», сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева в Киргизии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бацька

«Скажу очень кратко и четко, чего мы хотим: никаких низких цен мы не хотим на газ, — заявил Лукашенко на совещании об актуальных вопросах развития страны. — Нам надо, чтобы руководство братской России выполняло свои обязательства. По содержанию и по духу».

Глава страны добавил, что если Россия и Белоруссия строят единое государство, то у граждан и предприятий «должны быть равные условия на этом рынке».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 марта на заседании Евразийского межправительственного совета в Киргизии произошла перепалка между премьер-министрами РФ Дмитрием Медведевым и Белоруссии Андреем Кобяковым.

Глава белорусского правительства обвинил власти РФ в завышении цен на голубое топливо для Белоруссии, отметив при этом, что в самой РФ газ стоит значительно дешевле. В свою очередь, Медведев отметил, что «злоупотребление правом Союза неприемлемо, поскольку интеграция имеет наднациональную природу, а не двухстороннюю».

«Если бы некоторые присутствующие на заседании страны не входили в Союз, они покупали бы сейчас газ по европейским ценам — за $200, — сказал тогда премьер-министр РФ. — Об этом нужно помнить, когда принимаются решения, ставящие под сомнение интеграцию».

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