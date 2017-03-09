Волгоградская область, 9 апреля, 2002, 14:06 — ИА Регнум. Добровольно покинуть кресло начальника РОВД Новоаннинского района был вынужден полковник милиции Николай Скворцов. Произошло это после полугода проверок и разбирательств непосредственно в районе руководства ГУВД области и областной прокуратуры.

Полковник Скворцов зарекомендовал себя в районе всевластным хозяином, имеющим не только властные полномочия, но довольно обширное "подсобное хозяйство". По некоторым оценкам, семья Скворцовых владела тысячей гектаров земли, табунами лошадей, крупным рогатым скотом, исчисляемым десятками голов, автобазой, парком автомобилей. Все это не мешало Скворцову уходить от многочисленных проверок, проводимых по заявлениям граждан сотрудниками Управления собственной безопасности ГУВД области. Однако в середине прошлого года терпению руководителей более чем десяти предприятий района и сотрудников РОВД пришел конец, и они направили подробные жалобы в МВД и Генпрокуратуру.

Новая проверка оказалась весьма затяжной, но все-таки закончилась отставкой Скворцова. Вместе с начальником лишились своих постов его заместители: начальник следственной части, криминальной милиции и заместитель по кадрам. Такое решение было принято в минувшую пятницу, 5 апреля, на оперативном совещании, которое провел начальник ГУВД генерал Петр Чипура.