Санкт-Петербург, 9 марта, 2017, 12:49 — ИА Регнум. На новом стадионе «Санкт-Петербург Арена» (известен также как «Зенит-Арена») сегодня, 9 марта, открыта памятная табличка в честь предстоящего начала на стадионе первого матча Кубка конфедераций FIFA. До этого события осталось ровно 100 дней. Петербургский стадион станет главной ареной турнира.

Торжественная акция на стадионе в Петербурге

Как передает корреспондент ИА REGNUM, торжественная церемония прошла с участием губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, генерального секретаря FIFA Фатмы Самуры и гендиректор Оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина, а также почетных гостей, среди которых — известные футболисты и общественные деятели.

По словам Георгия Полтавченко, стадион на Крестовском острове стал не только главной спортивной площадкой, но и настоящим украшением города. «Мы постарались сделать всё, чтобы и спортсменам, и гостям было комфортно, уютно и, самое главное, безопасно. И те тестовые мероприятия, которые уже прошли на стадионе, показывают, что эту задачу нам удалось решить», — сказал губернатор.

Генсек FIFA Фатма Самура отметила, что предстоящий турнир Кубка конфедераций в России уже вызвал большой интерес у болельщиков по всему миру, и билеты на него, которые заказываются в Интернете, пользуются большим спросом. «Например, Чили заняла второе место по продаже билетов на матчи Кубка конфедераций», — удивила Самура.

«Болельщикам футбольного клуба «Зенит» довольно долго пришлось ждать завершения строительства этого стадиона, но спешу вас заверить, что это стоило того», — добавила генсек FIFA.

После этого в чаше стадиона началась акция «Символические 100 пасов» с участием звезд российского и зарубежного футбола.

Во второй половине дня на Дворцовой площади более 1000 волонтеров исполнят импровизированные танцы каждой из восьми стран-участниц Кубка Конфедераций.