В Петербурге стартовал отсчет 100 дней до начала Кубка конфедераций
Санкт-Петербург, 9 марта, 2017, 12:49 — ИА Регнум. На новом стадионе «Санкт-Петербург Арена» (известен также как «Зенит-Арена») сегодня, 9 марта, открыта памятная табличка в честь предстоящего начала на стадионе первого матча Кубка конфедераций FIFA. До этого события осталось ровно 100 дней. Петербургский стадион станет главной ареной турнира.
Как передает корреспондент ИА REGNUM, торжественная церемония прошла с участием губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, генерального секретаря FIFA Фатмы Самуры и гендиректор Оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина, а также почетных гостей, среди которых — известные футболисты и общественные деятели.
По словам Георгия Полтавченко, стадион на Крестовском острове стал не только главной спортивной площадкой, но и настоящим украшением города. «Мы постарались сделать всё, чтобы и спортсменам, и гостям было комфортно, уютно и, самое главное, безопасно. И те тестовые мероприятия, которые уже прошли на стадионе, показывают, что эту задачу нам удалось решить», — сказал губернатор.
Генсек FIFA Фатма Самура отметила, что предстоящий турнир Кубка конфедераций в России уже вызвал большой интерес у болельщиков по всему миру, и билеты на него, которые заказываются в Интернете, пользуются большим спросом. «Например, Чили заняла второе место по продаже билетов на матчи Кубка конфедераций», — удивила Самура.
«Болельщикам футбольного клуба «Зенит» довольно долго пришлось ждать завершения строительства этого стадиона, но спешу вас заверить, что это стоило того», — добавила генсек FIFA.
После этого в чаше стадиона началась акция «Символические 100 пасов» с участием звезд российского и зарубежного футбола.
Во второй половине дня на Дворцовой площади более 1000 волонтеров исполнят импровизированные танцы каждой из восьми стран-участниц Кубка Конфедераций.