Бишкек, 9 марта, 2017, 12:37 — ИА Регнум. Совет Европы одобрил выделение €555,5 тыс. (около 34,3 млн рублей) на реализацию двухлетнего проекта, направленного на поддержку госорганов Киргизии в борьбе с коррупцией. Об этом сегодня, 9 марта, сообщила пресс-служба представительства Европейского союза в стране.

Pigs Are Smart Коррупция

На мероприятии, посвященном началу проекта, было отмечено, что киргизские власти признают, что коррупция препятствует обеспечению реального верховенства права в Киргизии.

В этой связи, в рамках программы для сотрудников ведомств, отвечающих за борьбу с экономическими преступлениями, будут проводиться тренинги по вопросам взаимной правовой помощи, работе по сбору доказательств фактов коррупции и оказанию помощи по защите осведомителей. Также в рамках проекта будут разработаны более эффективные стратегии по нейтрализации коррупционной составляющей, в том числе посредством работы с населением.

«Проект не сумеет полностью искоренить коррупцию в Киргизии. Я знаю, что коррупционные механизмы прочно и широко внедрены в этой стране и не удивлюсь, если некоторые из коррумпированных чиновников могут находиться с нами в этом зале и аплодировать дискуссии о коррупции. Для борьбы с коррупцией нужно, чтобы миллионы киргизстанцев изменили свое представление, как правительство должно работать в этом направлении. Когда я читаю в новостях, что директора школ Бишкека покупают эти должности за $30 тыс. (свыше 1,7 млн рублей), я понимаю, что страна находится в порочном круге коррупции, покончить с которым можно только через кровь, пот и слезы. Тем не менее, запускаемый сегодня проект является важным первым шагом в этом направлении», — подытожил временный поверенный в делах ЕС Йоханнес Стенбаэк Мадсен.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным, в 2016 году правоохранительные органы и специальные ведомства Киргизии возбудили свыше 1800 уголовных дел по преступлениям, связанным с коррупцией. Общий ущерб от подобных правонарушений в указанный период превысил 2,3 млрд рублей. Также следует отметить, что наиболее часто в коррупции были замечены сотрудники органов местного самоуправления, а также работники правоохранительных ведомств.