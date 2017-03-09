Гонолулу, США, 9 марта, 2017, 10:45 — ИА Регнум. Власти Гавайев первыми среди американских штатов опротестовали в суде второй иммиграционный указ Трампа, подписанный главой государства 6 марта. Об этом сообщает Associated Press.

Флаг Гавайев

Соответствующий иск прокуроры штата направили 8 марта в федеральный суд в Гонолулу. Слушания по иску должны пройти до 16 марта — дня, когда новый указ президента США вступит в силу.

Как отметил один из составителей иска Нил Катял, действие нового иммиграционного указа распространяется на меньшее число людей по сравнению с первым, однако в нем также присутствуют конституционные и нормативные нарушения. Ряд других штатов также рассматривают возможность оспорить в суде указанные распоряжения Дональда Трампа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый иммиграционный указ Трампа предусматривает запрет въезда в США гражданам Сирии, Йемена, Судана, Ливии, Сомали и Ирана. В отличие от первого указа, подписанного Трампом в конце января, в новом документе не указаны граждане Ирака. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон пояснил, что Ирак исключен из списка, так как власти страны являются важными союзниками Вашингтона в борьбе с террористами.

Новым указом на 120 дней приостановлена программа приема беженцев в США. Однако на этот раз такая мера не распространяется на людей, которых уже приняли или обязались принять в страну.

Напомним, что первый указ Трампа, касающийся миграционной политики, заблокирован федеральным судом штата Вашингтон как противоречащий конституции Соединенных Штатов. Администрация президента подала апелляцию на судебное решение, но апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско оставил решение суда первой инстанции в силе.

Читайте также: Президент США Дональд Трамп подписал второй иммиграционный указ