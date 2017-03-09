Москва, 9 марта, 2017, 10:43 — ИА Регнум. Власти США уже давно ввели запрет Пентагону на сотрудничество с «Рособоронэкспортом». Об этом, как передает RT, сообщил официальный представитель российской компании, комментируя недавнее решение Палаты представителей Конгресса США.

tpsdave Пентагон

«Этот запрет Пентагону введён уже давно и не снимался, — говорит представитель «Рособоронэкспорта». — Сегодня о нем вспомнили в виде уточнения, потому что в США утверждали программу финансирования Пентагона до осени 2017 г».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 марта Палата представителей США приняла решение о запрете на сотрудничество между Пентагоном и «Рособоронэкспортом».

В документе Палаты говорится, что ограничительные меры будут действовать до тех пор, пока российская компания не перестанет поставлять летальное военное оборудование правительству Сирии, а также пока «военные РФ не покинут Крым».

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