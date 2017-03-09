Москва, 9 марта, 2017, 10:21 — ИА Регнум. Россия готова к проведению Кубка конфедераций, работы на стадионах находятся в стадии завершения. Об этом заявил вице-премьер России, председатель оргкомитета «Россия-2018» и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, сообщает «Спорт-Экспресс».

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

«Стадионы в стадии завершения, идут вопросы, связанные с периметрами безопасности. Нам предстоит еще провести тестовые события в Сочи, Санкт-Петербурге и Казани», — пояснил Мутко.

По его словам, уже обеспечены места для проживания, имеются хорошие аэропорты, подготавливаются тренировочные площадки, активно идет отбор 5 тыс. волонтеров. «Серьезных проблем я не вижу», — добавил он.

Глава РФС подтвердил также, что конференция РФС состоится 8 апреля. Эта дата, напомнил он, была утверждена на Исполкоме РФС в прошлом году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кубок конфедераций FIFA пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Команды сыграют 16 матчей в четырех городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Финал пройдет на Крестовском острове в Северной столице.