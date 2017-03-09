Москва, 9 марта, 2017, 10:10 — ИА Регнум. В Москве неизвестные напали на цветочный магазин, их добычей стала вся выручка за 8 марта, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.

Цитата из м/ф «Малыш и Карлсон». реж Борис Степанцев. СССР. 1968 Грабители

Инцидент произошел в районе дома 128 корпус 2 по Профсоюзной улице. Двое мужчин ворвались в цветочный магазин и забрали из кассы 500 тыс. рублей.

При нападении они угрожали продавцу предметом, похожим на пистолет. Забрав деньги, преступники скрылись, пострадавших нет.

По факту ограбления возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ведется розыск преступников.